Dodajmy, że omawiany wyrok ma znaczenie przede wszystkim dla wymagań dotyczących drobniejszych kredytobiorców (obecnie do ok. 250 tys. zł), czasem także dla frankowiczów (ale raczej nie kredytów zaciąganych na zakup mieszkania, tylko na inne zakupy lub wydatki).

- Trybunał jasno wskazał, że założenia pozwalające ustalić procentowy koszt kredytu tj. RRSO muszą być przedstawione w umowie jasno i zwięźle, aby konsument mógł samodzielnie zweryfikować i oszacować ten koszt. „Rozrzucenie” tych kosztów kredytu po różnych częściach umowy nie spełnia tego warunku i może wpływać na zniekształcenie informacji, jaką konsument otrzymuje od banku – komentuje orzeczenie Wojciech Bochenek, radca prawny, kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy.

Przypomina, że na koszt kredytu mogą składać się różne pozycje, np. wartość odsetek od wypłaconego kapitału, prowizje, opłaty przygotowawcze itp. Wszystkie te koszty winny być jasno wyartykułowane w umowie. - Zapadły dziś wyrok będzie miał istotne znacznie również dla polskich spraw oraz kształtującego się orzecznictwa, gdyż coraz większa grupa konsumentów zaczyna domagać się swoich praw w oparciu o sankcję kredytu darmowego - dodaje mec. Bochenek.

Sygnatura C-677/23

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Bartosz Czupajło, adwokat, kancelaria Czupajło Ciskowski & Partnerzy

To niezwykle ważne orzeczenie dla milionów kredytobiorców (pożyczkobiorców) w całej Unii w tym z Polski. Trybunał nie pozostawił złudzeń, że kredytodawcy nie mogą ukrywa założeń, które leżą u podstaw wyliczania przez nich RRSO. Znaczna część umów na polskim rynku nie zawiera tych informacji, bądź ogranicza się do wskazania ogólnych założeń, które nie mogą być zweryfikowane przez konsumenta, nie mającego specjalistycznej wiedzy z zakresu bankowości. Praktyka pokazuje, że sądy oddalają też wnioski dowodowe zobowiązujące banki do przedłożenia wyliczeń. W tej sytuacji wyrok TSUE to potężny oręż dla kredytobiorców w walce o prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Może się też okazać, że banki zaczną w swoich formularzach umów wskazywać prawidłowe założenia do wyliczenia RRSO, co pozwoli konsumentom na zawieranie umów z pełną świadomością kosztów, jakie zostaną na nich nałożone.