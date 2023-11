Tak wynika z opublikowanego w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym.



Przypomnijmy, iż w lipcu Sejm uchwalił ustawę tworzącą w Polsce system kaucyjny, którym będą objęte butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l, butelki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku o pojemności do 3 l, w tym ich zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych, oraz puszki metalowe o pojemności do 1 l.

Kaucję będą musieli pobierać wszyscy sprzedawcy, a konsumenci po użyciu butelek będą mogli je odnieść do sklepu albo wyznaczonego punktu, aby dostać zwrot pieniędzy. Do oddania butelek nie będzie wymagany paragon. Nieodebrana przez klienta kaucja trafi do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach. Będą ją mogli przeznaczyć na sfinansowanie systemu kaucyjnego.

W przepisach rozporządzenia określono kaucję dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, puszek metalowych o pojemności do jednego litra oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra w wysokości 0,50 zł od sztuki opakowania.

W uzasadnieniu czytamy, że będzie to kwota łatwa do zapamiętania i akceptowalna społecznie, gdyż nie będzie na tyle wysoka, aby ludzie mieli odmawiać sobie zakupu napojów w opakowaniach objętych systemem. Jak dodano, będzie prosta w operacjach finansowych, ponieważ zarówno wpłata, jak i wypłata kaucji nie będzie wymagała dodatkowego rozmieniania pieniędzy i posiadania dużych ilości bilonu niezbędnych do skomponowania kaucji.