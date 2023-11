Na marginesie dodajmy, że owa stawka z taksy adwokackiej tylko czasem pokrywa wynagrodzenie prawnika, które klienci i prawnik określają w umowie, ale z pewności ten wydatek zmniejsza.

Sąd Najwyższe w składzie sędziowie: Marcin Krajewski, Marcin Łochowski i Mariusz Łodko podjął uchwałę, że w razie współuczestnictwa materialnego do niezbędnych kosztów procesu do poniesionych przez współuczestników reprezentowanych przez jednego adwokatek lub radcą zalicza się jego wynagrodzenie ustalone niezależnie od liczby reprezentowanych przez niego uczestników (czyli jak od jednego klienta), sąd może jednak podwyższyć to wynagrodzenie jeśli przemawia za tym nakład pracy pełnomocnika, podjęte przez niego czynności oraz charakter sprawy (art. 109 par 2 Kpc.).

A koszty procesu należne współuczestnikom, w tym pozostającym w związku małżeńskim w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej - podlegają zasądzeniu na ich rzecz w częściach równych, ale współuczestnicy mogą jednak złożyć zgodny wniosek o zasądzenia tych kosztów innych częściach albo na rzecz jednego z nich.

A to komentarz adwokata Marcina Szymańskiego, adwokata z kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy.: - Reprezentowanie więcej niż jednego ze współuczestników to często więcej pracy, ale zwykle nie tyle razy więcej niż jest współuczestników. Orzekając o zwrocie kosztów sąd powinien to uwzględnić. To zatem trafna uchwała, gdyż pozwala sądowi na elastyczne podejście do tych kwestii, do tej pory sądy najczęściej zasądzały wynagrodzenie w tej samej minimalnej wysokości bez względu na liczbę osób reprezentowanych przez jednego pełnomocnika - ocenia adwokat.

Sygn. akt III CZP 54/23