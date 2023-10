Inne zagrożenie związane z dominacją Chin na rynku e-handlu to podróbki, które nie tylko godzą w interesy producentów oryginalnych towarów, ale mogę też być niebezpieczne np. dla zdrowia. Szacuje się, że około połowa polskich klientów nie ma pewności, czy kupowany online produkt jest autentyczny. Jednocześnie 14 proc. deklaruje, że celowo kupuje podróbki. W niedalekiej przyszłości problemy handlu internetowym zacznie też powodować coraz bardziej wkraczająca nań sztuczna inteligencja.

Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, UOKiK wskazał, że choć najważniejsze dla ochrony konsumenta jest jego odpowiednie poinformowanie, to znaczenie ma także budowa strony sklepu, która może być używana do odpowiedniego wpływania na decyzje zakupowe przez nieuczciwe praktyki marketingowe.

Grzegorz Miś, powiatowy rzecznik konsumentów we Wrocławiu, wskazał zaś, że konsument niekoniecznie chce otrzymać wszystkie przewidziane w prawie informacje – bardziej zależy mu na szybkim i łatwym zakupie pożądanego towaru, a następnie otrzymanie go we wskazanym terminie. Zaczyna on czytać regulaminy dopiero gdy zamówionej przesyłki nie otrzyma, albo dostanie inny towar, niż kupił. Dopiero wtedy może się dowiedzieć, że sklep, z którego korzystał jest jedynie pośrednikiem, a prawdziwy sprzedawca ma siedzibę w Chinach. Dlatego, zamiast rozbudowywania obowiązku informacyjnego, należy prowadzić akcję uświadamiające, jak bezpiecznie robić zakupy w sieci i na co zwracać uwagę.

Prelegenci zgodzili się, że dyrektywa omnibus, która miała uporządkować kwestie informowania m.in. o najniższej cenie w ciągu ostatnich 30 dni, została napisana w sposób tak niejasny, że jej stosowanie powoduje wiele trudności i wymaga dodatkowych wyjaśnień. Lepiej byłoby więc tworzyć od razu prawo nie wymagające tak dużej ilości interpretacji.

Damian Wiszowaty, założyciel Gonito, wskazał, że ta nieprecyzyjność zachęca wręcz do prób obchodzenia prawa. Dlatego też organ nadzorczy powinien stawiać przede wszystkim na stworzenie przeświadczenia o nieuchronności kary, by zniechęcić przedsiębiorców do „wpadania na głupie pomysły”. Wskazał też, że dobrym rozwiązaniem byłoby zobowiązanie administratorów platform sprzedażowych (integratorów) do choćby minimalnej weryfikacji zakładanych na nich sklepów. Statystyki pokazują bowiem, że aż 70 proc. z nich znika w ciągu pierwszego roku działania. A to utrudnia klientom dochodzenie od nich roszczeń po dłuższym czasie.