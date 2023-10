Banki PEKAO pod lupą. Chodzi m.in. o wakacje kredytowe i pożyczki "na klik"

Skargi od klientów Banku Pekao S.A. oraz Pekao Banku Hipotecznego S.A. płyną do Biura Rzecznika, bo to on jest organem wspierającym klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Rzecznik przeanalizował skargi oraz działania obu banków i doszedł do wniosku, że mogło dojść do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Skrócone wakacje kredytowe

W przypadku kredytobiorców, którzy zdecydowali się skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, banki Pekao naliczają kolejną ratę będącą w całości ratą odsetkową. W efekcie wakacje kredytowe nie są w pełni korzystne, czyli nie jest realizowany cel ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Rzecznik podkreśla, że mechanizm naliczania raty będącej ratą w pełni odsetkową po skorzystaniu przez kredytobiorcę z wakacji kredytowych przez oba banki nie jest klarowny. W odpowiedziach kierowanych do Rzecznika Finansowego banki te udzieliły wymijających odpowiedzi na pytania o szczegółowe wyjaśnienie tego aspektu. Można z tych odpowiedzi wywnioskować, że w ocenie kredytodawców pierwsza rata, przypadająca do zapłaty po skorzystaniu przez kredytobiorcę z wakacji kredytowych, może być pobierana wyłącznie jako odsetkowa, zaś pozostałe raty już jako kapitałowo-odsetkowe. Z wniosków klientów kierowanych do banków wynika, że w niektórych przypadkach płacili oni raty wyłącznie odsetkowe przez kilka miesięcy (często przez 2-3 miesiące). Problem dotyczy przynajmniej kilku wniosków rozpatrywanych przez Rzecznika Finansowego.

- Działanie Banku jest nieprawidłowe, gdyż zgodnie z art. 73 ust. 11 ustawy o wakacjach kredytowych okres kredytowania przedłuża się o okres korzystania z wakacji kredytowych - wskazuje Rzecznik.