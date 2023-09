Waloryzacja kredytu – zasady

„Kredyt frankowy” to tak naprawdę kredyt waloryzowany do waluty obcej. Najczęściej do franka szwajcarskiego. Dzięki wykorzystaniu klauzul waloryzacyjnych wysokość świadczenia jest określana w sposób pośredni, przez opisanie zasad ustalania wartości2. W praktyce często spotyka się waloryzację czynszu o publikowany przez GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, określenie wysokości zobowiązania poprzez odesłanie do kursu uncji złota czy baryłki ropy na wskazanej giełdzie. Zarówno doktryna3, jak i orzecznictwo4 dopuszczają także waloryzację zobowiązania w oparciu o walutę obcą, np. CHF, USD czy euro.

W przypadku „kredytów frankowych” tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma rodzajami produktów. Prostszym jest kredyt denominowany, w którym kwota udostępnionego na podstawie umowy kapitału stanowi równowartość wskazanej w umowie sumy wyrażonej w walucie obcej5. Przykładowo bank może zobowiązać się do udzielenia kredytu stanowiącego równowartość w PLN, np. 100 000 euro czy 250 000 CHF.

Nieco bardziej skomplikowanym produktem jest kredyt indeksowany do waluty obcej. W tym przypadku w umowie kwota kapitału, co prawda jest wskazana w złotych polskich, ale po uruchomieniu kredytu bank przelicza wypłacone środki na walutę obcą, do której indeksowany jest kredyt (np. CHF). Mimo że kredytobiorca faktycznie uzyskuje złotówki, to jego zadłużenie jest wyrażone w walucie obcej6.

Powiązanie kredytu złotowego z walutą obcą sprawia, że zmiana kursu waluty obcej ma wpływ najpierw na kwotę wypłaconego kapitału w przypadku kredytu denominowanego oraz saldo zadłużenia dla kredytu indeksowanego. Ponadto w każdym przypadku zmiana kursu CHF po zawarciu umowy wpływa na wysokość raty kredytu.