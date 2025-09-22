Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są prognozy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące rosyjskich ofensyw na Ukrainie?

Jak Ukraińcy reagują na próby wymiany terytoriów przez Rosjan w regionie sumskim?

Na czym polega sposób walki rosyjskiej armii określany jako "taktyka tysiąca nacięć"?

Jakie ograniczenia Kreml napotyka w kontekście dalszej mobilizacji wojskowej?

Jak zmieniają się strategie wojskowe Ukraińców w odpowiedzi na działania Rosjan?

– No i jeszcze jeden nasz schron pali się. Będziemy się cofali – mówi na nagraniu dostępnym w internecie jeden z rosyjskich żołnierzy walczących w obwodzie sumskim w Ukrainie. Rosjanie okupują tam nadal wąski pas ziemi wzdłuż granicy i kilka wiosek, które Władimir Putin chciał oddać za resztę obwodu donieckiego, którego jego armia do tej pory nie zdobyła.

– Po co mamy wymieniać terytoria, jeśli możemy je wyzwolić – mówił o sytuacji w obwodzie sumskim „New York Timesowi” kijowski politolog Maksym Skrypczenko. Gazeta sugeruje, że rosyjskie dowództwo ostatecznie rozczarowało się do prowadzenia ofensywy w tym rejonie i odsyła oddziały do walki w Donbasie.

Zaciekłe walki o poszczególne wioski na północ od Sum

Ale ukraińscy żołnierze walczący na miejscu mówią jednak, że ich przeciwnikiem nadal są elitarne oddziały rosyjskie, które co prawda wycofują się. „Gdyby rosyjscy żołnierze w Aleksijiwce mogli, (…) pobiegliby jak piechota morska z ich 810 brygady. Zamiast tego zakopali się po same uszy, bez wody i jedzenia. Jedyne, co im pozostało, to marzenia o przeżyciu” – piszą w internecie żołnierze ukraińskiego 225 batalionu szturmowego, który wdarł się do wioski i na kilku budynkach wywiesił ukraińskie flagi.

Jeden z rosyjskich „imperialnych” blogerów przyznał, że sytuacja w Aleksijiwce jest dokładnie taka sama, jak w leżącej dalej na zachód Kondratijiwce, „gdzie znaleźliśmy się w półokrążeniu i ponieśliśmy duże straty”. Pomiędzy obu wioskami znajduje się utrzymywana jeszcze przez Rosjan Andrijiwka, odległa od Sum tylko o 18 kilometrów, ale obecnie ściśnięta z trzech stron przez oddziały ukraińskie. Również jej wyzwolenie to kwestia czasu.