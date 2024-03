Beniamin Netanjahu zignoruje "czerwoną linię" wyznaczoną mu przez Joe Bidena?

Netanjahu stwierdził, że w dotychczasowych walkach w Strefie Gazy, w czasie których — jak podaje strona palestyńska — zginęło co najmniej 31 tys. cywilów, z czego 72 proc. mają stanowić kobiety i dzieci, zabito „co najmniej 13 tys. terrorystów”.



Beniamin Netanjahu zapowiada ofensywę na Rafah

Walki w Strefie Gazy są pokłosiem ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. W ataku tym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 253 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy w charakterze zakładników. Do dziś na terenie enklawy przetrzymywanych jest ponad 100 zakładników.



Hamas dementuje izraelskie wyliczenia dotyczące liczby zabitych bojowników tej organizacji stwierdzając, że Izrael podając te liczby chce chwalić się „fałszywymi zwycięstwami”.



W odwecie za atak z 7 października Izrael rozpoczął ofensywę lądową w Strefie Gazy. W jej wyniku większość z 2,3 mln mieszkańców enklawy musiało uciekać ze swoich domów. Obecnie, wobec trudności z dostarczaniem pomocy humanitarnej Palestyńczykom, Strefie Gazy grozi klęska głodu.