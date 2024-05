Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 811 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na Ukrainę przyjechał sekretarz stanu USA, Antony Blinken.

Duńska premier Mette Frederiksen złożyła to oświadczenie podczas Nordyckiego Szczytu Bezpieczeństwa, który odbył się w Szwecji. Brał w nim udział także kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Było to pierwsze spotkanie Szczytu od chwili, gdy Szwecja i Finlandia zyskały pełne członkostwo w NATO.



Podczas konferencji prasowej po rozmowach uczestnicy stwierdzili, że państwa nordyckie i Niemcy powinny przewodzić we wspieraniu Ukrainy w wojnie z Rosją. Kanclerz Scholz stwierdził, że kraje nordyckie i Niemcy to coś więcej niż tylko sąsiedzi, podkreślając ich zjednoczeni we wsparciu dla Kijowa. Wyraził też zadowolenie z przystąpienia do Sojuszu Szwecji i Finlandii, zauważając, że ta decyzja znacząco wzmocniła NATO.

Dania finalizuje dostawę F-16 na Ukrainę

Premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła, że Dania przekaże Ukrainie 19 myśliwców F-16.