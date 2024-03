Szwecja została 32. członkiem NATO. Gripeny zwiększą nasze bezpieczeństwo

Biały Dom wydał z tej okazji oświadczenie. „Posiadanie Szwecji jako sojusznika NATO sprawi, że Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będą jeszcze bezpieczniejsi” – stwierdzono w dokumencie.

Reklama

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że Szwecja została formalnie zaproszona do przyłączenia się do NATO po tym, jak wszystkie państwa członkowskie zaakceptowały protokół akcesyjny tego kraju. Również szwedzki rząd podjął formalną decyzję o przystąpieniu tego kraju do NATO.

Największe rozszerzenie NATO od dziesięcioleci

Dla NATO przystąpienie Szwecji i Finlandii – która dzieli z Rosją granicę o długości 1340 km – jest najbardziej znaczącym rozszerzeniem sojuszu od dziesięcioleci. Jest to także cios dla prezydenta Rosji Władimira Putina, który stara się zapobiec dalszemu wzmacnianiu sojuszu.

Szwecja będzie korzystać ze wspólnej gwarancji obronnej sojuszu, zgodnie z którą atak na jednego członka będzie traktowany jako atak na wszystkich. – Musimy stawić czoła światu, który nie jest taki, jak czasami byśmy sobie tego życzyli – powiedział Kristersson po tym, jak Węgry ratyfikowały przystąpienie Szwecji do NATO.