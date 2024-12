W kontekście tego, gdzie dokładnie przebywa Asad, Pieskow stwierdził, że Kreml „nie ma w tej sprawie nic do przekazania”.



Co z rosyjskimi bazami w Syrii? Dmitrij Pieskow wyjaśnia

Pieskow mówił też o przyszłości rosyjskich baz wojskowych w Syrii. Rosyjski kontyngent stacjonuje w bazie sił powietrznych Humajmim, Rosjanie wykorzystywali też bazę w porcie Tartus. - Wszystko, co jest niezbędne jest robione,aby zapewnić bezpieczeństwo rosyjskich baz wojskowych w Syrii - zapewnił rzecznik Kremla. Jak dodał przyszłość tych baz będzie omawiana z nowymi władzami Syrii, gdy sytuacja w tym kraju się ustabilizuje.



Bezpieczeństwo bazom gwarantują same Rosyjskie Siły Zbrojne Andriej Kartopołow mówił, szef komisji obrony Dumy

- Oczywiście, nasza armia stosuje wszystkie niezbędne środki ostrożności – podkreślił Pieskow.



W kontekście przyszłości rosyjskich baz w Syrii Pieskow powiedział, że „jest za wcześnie, by o tym mówić”. - To sprawa do dyskusji z tymi, którzy będą przy władzy w Syrii – podkreślił.