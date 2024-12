Rosja zamyka konsulat generalny RP w Petersburgu

- Przyjmujemy tę decyzję rosyjską z dostojną obojętnością, bo się jej spodziewaliśmy – powiedział Sikorski na marginesie szczytu OBWE na Malcie.

Ocenił też, że Rosja nie ma prawa do kontrposunięć, bo zamknięcie konsulatu w Poznaniu było spowodowane aktami dywersji w Polsce i krajach sojuszniczych. - Te akty dywersji to są przestępstwa, które tylko dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności nie doprowadziły jeszcze do ofiar. Ale Rosja jaka jest każdy wie - stwierdził szef MSZ.

Trzej pracownicy polskiego konsulatu muszą opuścić Rosję „w związku z zasadą wzajemności”

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że „kierując się zasadą wzajemności, trzech pracowników dyplomatycznych Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu zostało uznanych za osoby niepożądane i muszą opuścić terytorium Rosji przed wyznaczonym terminem” – napisano w oświadczeniu.