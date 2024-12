Trump mianował specjalnego wysłannika. Będzie miał szerokie i niejasne uprawnienia

Grenell, jak pisze NYT, był urzędnikiem w administracjach wielu prezydentów. Zaczynał jako rzecznik misji USA przy ONZ, ale jego zagraniczne kontakty biznesowe, „toksyczność” w sieci i skłonność do kąśliwych ataków personalnych na politycznych przeciwników oraz na media, zniechęciły wielu konserwatywnych polityków. To paradoksalnie pomogło mu zbliżyć się do Trumpa – którego w 2016 roku nazywał „niebezpiecznym”.

"Ric będzie nadal walczył o pokój poprzez siłę i zawsze będzie stawiał AMERYKĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU"-napisał Trump w mediach społecznościowych.

Szerokie i niejasne uprawnienia Richarda Grenella

Grenell był uważany za potencjalnego kandydata na sekretarza stanu – na tym stanowisku miało mu bardzo zależeć - i wysłannika wojennego na Ukrainę w nowej administracji Donalda Trumpa, ale ostatecznie te stanowiska zaproponowano senatorowi Markowi Rubio i emerytowanemu gen. Keithowi Kelloggowi.

„Financial Times” zauważa, że jako „ogólny wysłannik” będzie miał szerokie, choć wciąż dość niejasne uprawnienia. Nominacja na stanowisko wysłannika Białego Domu, nawet niższego szczebla, ułatwi mu unikanie niewygodnych pytań o jego pracę dla zagranicznych klientów, w tym również o realizację projektu budowy luksusowych hoteli, które realizował na Bałkanach z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta elekta.