Donald Trump grozi wyjściem z NATO. Radosław Sikorski liczy na Andrzeja Dudę

Czytaj więcej Historia świata Kto przygarnie Syrię po upadku Baszara Asada? Ucieczka syryjskiego dyktatora Baszara Asada zmienia równowagę sił na Bliskim Wschodzie. Po 54 latach Syria wyłamuje się z rosyjskiej kurateli. Jakie mocarstwo zastąpi teraz Rosję w Syrii? USA, Izrael czy Iran?

- Sytuacja na wojnie, jak w polityce, zmienia się co chwila. Nasze służby jeszcze oceniają skutki tej zapaści reżimu Asada. Ale wycofywanie się z Syrii, choćby okrętów Federacji Rosyjskiej, miało miejsce już dobrych kilka dni temu – zauważył Sikorski.



- Z tych analiz, które ja czytam wynika, że utrata baz lotniczej i morskiej w Syrii, jeśli do niej dojdzie, bardzo utrudni ingerencję rosyjską w politykę państw afrykańskich. Może to być dodatkowy efekt pozytywny upadku krwawego reżimu, który miał wsparcie rosyjskie – dodał szef dyplomacji.



Sikorski stwierdził jednocześnie, że „ciąg przyczynowo-skutkowy” w kontekście Syrii i Ukrainy jest odwrotny. - To nie to, że Rosjanie mogą przerzucić siły z Syrii na front ukraiński, ale dlatego, że już to zrobili, upadł reżim Asada - wyjaśnił.



- Inni dyktatorzy też powinni wziąć pod uwagę, że poleganie na zewnętrznych patronach, i to tak autorytarnych jak dzisiejsza Rosja, zamiast na poparciu swoich narodów, tak się kończy – podsumował Sikorski.