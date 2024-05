- To oburzające, że są ludzie, którzy atakują i plądrują te konwoje. To całkowicie nieakceptowalne zachowanie — powiedział.



Prezydent USA Joe Biden jest poddawany coraz większej presji ze strony opinii publicznej w USA, by wstrzymać wsparcie wojskowe dla Izraela, w związku z ofiarami cywilnymi działań odwetowych Izraela w Strefie Gazy. Po ataku Hamasu na Izrael z 7 października, w którym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 253 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy w charakterze zakładników, w działaniach odwetowych podjętych przez izraelską armię miało zginąć ponad 35 tys. Palestyńczyków.



Sullivan podkreślił, że Biden stara się „wpłynąć na podejście” premiera Izraela Beniamina Netanjahu do wojny z Hamasem. Ale, jak dodał, Izrael jest „suwerennym, demokratycznym narodem, który ostatecznie sam podejmuje swoje decyzje”.



- Premier (Izraela) nie musi przed nami odpowiadać. Musi odpowiadać przed izraelskim narodem — dodał doradca Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego.



Sullivan wyraził też nadzieję, że w najbliższym czasie w Strefie Gazy może dojść do zawieszenia broni, jeśli Hamas uwolni przetrzymywanych izraelskich zakładników. - Świat powinien wzywać Hamas do powrotu do stołu negocjacyjnego i zaakceptowania porozumienia (ws. zawieszenia broni) - podkreślił przedstawiciel administracji USA.