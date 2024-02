Izrael ma plan ewakuacji cywilów z Rafah. Ostateczny atak na Hamas coraz bliżej

- Nie możemy opuścić ostatniej twierdzy Hamasu – powiedział Netanjahu, dodając, że ostatnia „twierdza dowodzenia” Hamasu znajduje się w Rafah, gdzie skoncentrowane są cztery bataliony dowodzenia. Premier zapowiedział, że kiedy Izrael „rozpocznie operację w Rafah, intensywna faza walk zajmie tygodnie, a nie miesiące".

Wojna w Strefie Gazy PAP

Spośród dwóch planów, które przygotowała armia, jeden ma „umożliwić ewakuację palestyńskiej ludności cywilnej w Gazie”, a drugi „zniszczenie pozostałych batalionów Hamasu”.

Stany Zjednoczone ostrzegły, że nie będą wspierać ataku na Rafah bez „wiarygodnego” planu ewakuacji Palestyńczyków.

Negocjatorzy pracują nad zwolnieniem zakładników

Przedstawiciele Izraela, Stanów Zjednoczonych, Egiptu i Kataru spotkali się w Paryżu i doszli do porozumienia co do tego, jak będą wyglądać podstawowe założenia umowy z zakładnikami w sprawie tymczasowego zawieszenia broni.

- Nie zamierzam wdawać się w szczegóły tej sprawy, ponieważ jest ona wciąż w fazie negocjacji w celu ustalenia szczegółów - powiedział doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Rozmowy w Katarze są kontynuowane w poniedziałek.