- Macierewicz to jest dla mnie siódmy cud świata. Gdyby ktoś z nas zrobił 1/10 tego, co zrobił Macierewicz na szkodę państwa polskiego, to byśmy siedzieli, a on nie siedzi — mówił w rozmowie z Trójką szef MSZ Radosław Sikorski.

Minister stwierdził, że zasadne jest pytanie, o to, kiedy mogłoby dojść do aresztowania byłego ministra obrony w rządzie PiS. - Dzisiaj będę na radzie ministrów widział się z prokuratorem generalnym i to bardzo zasadne pytanie mu przekażę - powiedział.

Sikorski uważa, że Antoniemu Macierewiczowi można zarzucić sposób likwidacji WSI i sposób prowadzenia podkomisji smoleńskiej, „która niczego nie udowodniła”.

Do wypowiedzi szefa MSZ odniósł się we wtorek prezydent Andrzej Duda.