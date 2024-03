Wielki głód w Gazie. Zachód nastawia się na przesyłanie pomocy humanitarnej od strony morza

Pomoc drogą morską rozpoczyna też Unia Europejska. W piątek port w Larnace na Cyprze, położonym najbliżej Gazy kraju UE, odwiedziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zapowiedziała, że korytarz humanitarny wkrótce się otworzy. W sobotę wieczorem cypryjski prezydent Nikos Christodulides zapowiedział wypłynięcie z Larnaki pierwszego statku z żywnością przygotowaną przez amerykańską organizację humanitarną „w ciągu 24 godzin” – nie chciał podawać precyzyjnych danych ze względów bezpieczeństwa.

Joe Biden w nieoficjalnej wypowiedzi podchwyconej przez niewyłączony mikrofon skrytykował premiera Beniamina Netanjahu za nieustępliwą politykę wobec palestyńskich cywilów, co interpretowano jako wyraz frustracji amerykańskiego prezydenta. Powiedział, że potrzebne jest spotkanie z Netanjahu, w czasie którego izraelski premier przejdzie pozytywną przemianę. – Biden krytykuje Netanjahu, ale wciąż popiera wojnę, którą on prowadzi – komentowały media rządowe Egiptu zaangażowanego w proces negocjacji między Hamasem a Izraelem. Ta sama armia USA, która dostarcza pomoc humanitarną, dostarcza też Izraelowi broń i amunicję używaną w Gazie – pisał w weekend „New York Times”.

Konflikt Izraela z Hamasem. Czy będzie rozejm?

Negocjacje, w których biorą też udział Amerykanie i Katarczycy, nie doprowadziły do porozumienia w sprawie rozejmu w Strefie Gazy. Od wielu dni zapowiadano, że rozpocznie się on przed ramadanem, muzułmańskim miesiącem postu, modlitwy i refleksji. Ramadan ogłaszany jest, gdy księżyc wchodzi w fazę nowiu. Początkowo wydawało się, że nastąpi to 10 marca, ale w ostatnich dniach eksperci znad Zatoki Perskiej zaczęli wskazywać 11 lub nawet 12 marca.

Rozejm miałby trwać sześć tygodni, z możliwością przedłużenia. W tym czasie doszłoby do wymiany izraelskich zakładników uprowadzonych 7 października do Strefy Gazy na palestyńskich więźniów, prawdopodobnie według zasady 10 do 1. Około 40 zakładników (kobiety, niepełnoletni, chorzy i starsi, w sumie mniej niż połowa) na około 400 Palestyńczyków z izraelskich więzień. Dawid Barnea, szef Mossadu i negocjator ze strony izraelskiej, oskarżył w piątek Hamas o torpedowanie porozumienia. Jego zdaniem Hamas chce w ramadan jeszcze zaognić konflikt, kosztem palestyńskich cywilów.

Zaprzeczył temu Husam Badran, jeden z liderów Hamasu. Powiedział amerykańskiemu „Wall Street Journal”, że to jego organizacji najbardziej zależy na zakończeniu wojny. Według tej gazety Katar zagroził korzystającym z jego gościny liderom Hamasu, że ich wyprosi, jeżeli nie zgodzą się na porozumienie o rozejmie.