Tragedia podczas zrzutu pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Zginęli ludzie

- To poważny sposób na wysłanie tej administracji wiadomości - powiedział cytowany przez agencję Reutera biorący udział w prawyborach Christian Peterson, który w 2020 r. głosował w wyborach na prezydenta USA na Bidena. - Biden musi przestać wysyłać Izraelowi pomoc wojskową - dodał.

W niedzielę wiceprezydent USA Kamala Harris oświadczyła, że Izrael musi zrobić więcej, by znacząco zwiększyć napływ pomocy dla mieszkańców Strefy Gazy. - Żadnych wymówek - podkreśliła, wzywając do natychmiastowego zawieszenia broni. - Ludzie w Gazie głodują. Warunki są nieludzkie, a nasze człowieczeństwo zmusza nas do działania - mówiła.

W Gazie dzieci umierają z głodu

W wyniku trwających od pięciu miesięcy działań zbrojnych w Strefie Gazy brakuje żywności, co najbardziej zagraża dzieciom. W niedzielę palestyński resort zdrowia podał, że w szpitalu im. Kamala Adwana w Bajt Lahija z niedożywienia lub odwodnienia zmarło 15 dzieci.

- Można niestety oczekiwać, że nieoficjalne liczby będą wyższe - powiedział cytowany przez Reutera rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Christian Lindmeier.

Pracujący na oddziale intensywnej terapii szpitala dr Ahmad Salem powiedział, że na wysoką liczbę zgonów dzieci wpływa niedożywienie matek. - Matki nie mogą swoich dzieci karmić piersią. Nie mamy mleka modyfikowanego. Doprowadziło to do śmierci dzieci na oddziale intensywnej terapii, również w żłobku dochodzi do licznych zgonów - przekazał.