Inwazja Rosji na Ukrainę: Kreml się spieszy, zegar tyka

Kreml nadal bowiem ze wszystkich sił dąży do zmuszenia Kijowa do kapitulacji. „Rosja wciąż dąży do strategicznego celu, jakim jest podporządkowanie sobie Ukrainy. Obecnie uważa, że zwycięża” – piszą Brytyjczycy. – Rosja gotowa jest do polityczno-dyplomatycznego uregulowania konfliktu w Ukrainie na podstawie realiów na ziemi – powtarza rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Ale według RUSI „warunki (ukraińskiej) kapitulacji, które obecnie proponują rosyjscy pośrednicy, zawierają rezygnację Ukrainy z już okupowanych przez Rosję terytoriów, ale też z Charkowa, a w niektórych wariantach i z Odessy”.

Szczyt wojny za chwilę?

Po kapitulacji Kreml zażąda osadzenia w Kijowie „szefa państwa zatwierdzonego przez Rosję” i zakazu wstępowania do NATO. „Jedynym znaczącym ustępstwem proponowanym przez Rosję jest to, że to, co zostanie z Ukrainy, będzie mogło wstąpić do Unii Europejskiej” – dodają.

2026 rok do tego czasu Kreml planuje ogłosić zwycięstwo w wojnie z Ukrainą

„Nie ma żadnej gwarancji, że nawet jeśli w drodze negocjacji Rosja dostanie to, czego chce, to nie zajmie pozostałej części Ukrainy lub nie zostanie ośmielona do użycia siły gdzie indziej” – przestrzegają.

A Kreml liczy, że uda mu się osiągnąć zwycięstwo do 2026 roku, przy czym szczyt wojennej formy jego armia osiągnie w obecnym roku.