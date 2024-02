Szefowie rządów Polski i Niemiec: Nie dopuścimy do „zmęczenia Ukrainą”

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Z kolei premier Polski Donald Tusk podsumował najważniejsze kwestie poruszane przez obu przywódców – Rozmawialiśmy o tej najważniejszej potrzebie, jaką jest bezpieczeństwo – mówił. – Bezpieczeństwo naszych ojczyzn, całej Europy, ale też naszych sąsiadów, czyli np. Ukrainy. Historia okazała się niezwykle okrutna i zaskakująca. Kilka lat temu nikt by nie pomyślał, ze Polska i Niemcy będą współpracowały także militarnie w obronie Ukrainy przed Rosją – dodał.

Jego zdaniem dla obu państw najważniejsza powinna być dbałość o jedność Europy w konfrontacji z agresywną polityką Rosji. – Jest rzeczą absolutnie kluczową dla przyszłości Europy, żebyśmy z dawnej historii, ale też z ostatnich lat wyciągnęli właściwe lekcje – tłumaczył. – Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów – to np. obrona Ukrainy, wspólna polityka energetyczna, bezpieczeństwo żywnościowe. Polska i Niemcy jako najbardziej zaangażowane w politykę wobec Ukrainy muszą wziąć odpowiedzialność za wzmocnienie tej polityki – zapowiedział.

Zwiększenie możliwości militarnych Polski i Niemiec

Szefowie rządów Polski i Niemiec rozmawiali o potrzebie intensyfikacji współpracy jeśli chodzi o obronę powietrzną. – Chcemy tu być praktyczni i realistyczni – mówił Donald Tusk. – W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy chcemy osiągnąć dużo większe zdolności obrony powietrznej oraz produkcyjne jeśli chodzi o amunicję. Musimy uwierzyć w to, ze Unia Europejska może być potęgą nie tylko cywilizacyjną, gospodarczą i naukową, ale też militarną. To nie jest nasz wybór, to jest konieczność.

Odniósł się także do pomysłu reaktywacji Trójkąta Weimarskiego. – Z naszego punktu widzenie Trójkąt Weimarski będzie miał sens, jeśli wszyscy będą traktować go poważnie – powiedział premier Polski. – Władimir Putin musi zobaczyć i zobaczy, że nie będzie czegoś takiego jak „zmęczenie Ukrainą” w Europie. Nie odpuścimy Ukrainy. Dużą rolę mógłby tu odegrać właśnie Trójkąt Weimarski.