Starsze elektrownie węglowe w Polsce będą mogły korzystać dłużej z pomocy publicznej. Pozwoli to utrzymać stabilne moce produkcyjne energii elektrycznej po 2025 r. dłużej niż planowano. Jest jeden warunek - poprawka do projektu dyrektyw i rozporządzeń o unijnym rynku energii musi, która ma na to pozwolić musi przejść. Głosowanie w poniedziałek. Równocześnie proces powstania węglowej agencji wreszcie nabiera kształtów.