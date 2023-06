Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie - i zapewne skorzysta z całego tego czasu, po czym ustawę odrzuci, ponieważ opozycja uważa, że nawet po nowelizacji prezydenta ustawa jest niekonstytucyjna. Przedstawiciele opozycji podkreślają, że nie sprzeciwiają się badaniu wpływów rosyjskich, ale zarzucają PIS, że tworzenie takiej komisji tuż przed wyborami jest działaniem politycznym, z myślą o wyniku wyborczym. Zwracają też uwagę, że nadal członkowie komisji nie ponoszą odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach jej prac (tak stanowi ustawa) oraz mają szeroki dostęp do dokumentów niejawnych, w tym dokumentów służb specjalnych czy dokumentów objętych różnymi tajemnicami, z których komisja może dysponentów tych tajemnic zwalniać.

Po nowelizacji prezydenta osoby uznane przez komisję za działające pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów Polski będą mogły odwołać się od decyzji komisji do sądu apelacyjnego. W pierwotnym kształcie ustawy odwołać można się było jedynie do sądu administracyjnego, który może badać tylko to, czy decyzja została wydana zgodnie z przepisami (a więc nie odnosi się do niej merytorycznie).

Sondaż ws. Lex Tusk: 33,2 proc. ankietowanych w ogóle nie chce komisji

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - potrzebna jest specjalna komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w polskiej polityce.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 27,2 proc. uczestników sondażu.