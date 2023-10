To nie był dzień Donalda Tuska

Ale i Donald Tusk skupił się przede wszystkim na wbijaniu szpil Morawieckiemu, Kaczyńskiemu i PiS-owi w ogóle. Było więc o sprzedaży Rafinerii Gdańskiej za sumę mniejszą niż zapłacono za sprowadzenie Cristiano Ronaldo do ligi saudyjskiej, było przypomnienie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który na łamach „Rzeczpospolitej” zachęcał kilkanaście lat temu do podwyższania wieku emerytalnego, było też o aferze wizowej – nie było natomiast o tym, co Polsce ma do zaoferowania KO. Pod tym względem Tusk był lustrzanym odbiciem Morawieckiego. Z jednym wyjątkiem – w ostatnim akordzie debaty, w swobodnej wypowiedzi, Tusk publicznie wyzwał na debatę Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, i zapowiedział, że będzie na nich czekał. Liderzy PiS oczywiście to zaproszenie odrzucą – ale otwartość Tuska na dyskusję z politycznymi przeciwnikami może zrobić pozytywne wrażenie na wyborcach niezdecydowanych, zwłaszcza w kontekście upartego odrzucania możliwości prowadzenia takiej debaty przez PiS. Ale ogólnie to nie był dzień Tuska – złe wrażenie robiły np. jego uwagi o agresywności Morawieckiego, które w istocie mogły robić wrażenie odwrotne, że to Tusk jest nadmiernie agresywny.

Debata TVP: Kto zyskał na niej najwięcej?

Kto więc zyskał na debacie? Wydaje się, że najbardziej Szymon Hołownia. Hołownia odpowiadał tak, jak chyba jednak powinien robić to Tusk – też wbijał szpile Morawieckiemu (kiedy Morawiecki mówił o wazonie złota i srebra od Putina dla Tuska, pytał jaki wazon dostał rząd za sprzedanie Lotoss Węgrom i Arabom), ale mówił też o tym, jakiej Polski chce jego formacja. W każdym pytaniu przedstawiał jakieś punkty swojego programu, pod którymi zresztą zapewne podpisałoby się wielu wyborców PO. Niewykluczone, że kilka głosów tych ostatnich mógł tym nawet zdobyć.

Zyskać mógł też Krzysztof Maj i jego Bezpartyjni Samorządowcy. On również mówił o pewnych programowych postulatach – takich jak bezpłatny transport miejski i regionalny, zerowy PIT czy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim dystansował się zarówno od PiS, jak i PO, zwracając uwagę, że debata między Morawieckim a Tuskiem to wymiana ciosów, a nie merytoryczna dyskusja. Raz, że wielu wyborców po raz pierwszy usłyszało czego chcą Bezpartyjni Samorządowcy, a dwa, że wyborcy czujący niechęć do polityki w ogóle (a więc duża część niezdecydowanych, o których toczyła się gra) mogli poczuć sympatię do tego nieznanego szerzej polityka, który kilka razy wzywał Tuska i Morawieckiego do opamiętania.

Swoje punkty ugrali też zapewne Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Bosak, którzy również skupili się na przedstawianiu agendy programowej swoich ugrupowań. Scheuring-Wielgus zaliczyła wprawdzie bolesną wpadkę, mówiąc o planach budowy przez Lewicę 300, a nie 300 tysięcy mieszkań, ogólnie jednak swoje przesłanie do wyborcy lewicowego przekazała, podobnie jak Bosak do wyborcy eurosceptycznego i niezadowolonego ze zbyt dużej szczodrości Polski wobec Ukrainy.

I tak w debacie, która miała przechylić szalę na stronę Mateusza Morawieckiego albo Donalda Tuska zyskali tak naprawdę wszyscy poza nimi.