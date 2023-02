Zdaniem dyrektora KIS, jeśli podatnik nie jest w stanie zidentyfikować klientów B2C, na rzecz których sprzedawał usługi stosując zawyżoną stawkę VAT, i nie oddaje im zwrotu różnicy w cenie, to skorygowanie nienależnie zadeklarowanego VAT nie jest możliwe i nie zachodzą przesłanki do powstania nadpłaty VAT. Zasadność takiego podejścia budzi jednak wątpliwości, a na tle podobnej sprawy NSA zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.