W nowym spocie Parlamentu Europejskiego – zachęcającym do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach europejskich – przedstawione zostały historie starszych osób, którzy przekonują młodych ludzi do tego, by dbali i walczyli o demokrację. „Nie zawsze była wolność i demokracja, możemy je bardzo szybko stracić. Musicie o nie walczyć i uważać na to, co im grozi” – słyszymy w materiale.