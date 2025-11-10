– Wygenerowane przez AI filmiki, przedstawiające dzikie zwierzęta, rzekomo wchodzące w przyjazne relacje z człowiekiem lub przejawiające łagodne wobec niego zachowania, zaczęły już masowo zalewać media społecznościowe, zwłaszcza Facebooka – komentuje zjawisko mec. Anna Sobieraj, radca prawny i mediator prowadząca kancelarię DIKE.

Ekspertka m.in. od prawnej ochrony zwierząt zauważa, że osoby, do których docierają takie treści, często nie są w stanie odróżnić wytworów AI od rzeczywistości, co powoduje formowanie fałszywego obrazu natury.

– W efekcie następuje wzrost niebezpiecznych zachowań w kontaktach z dziką fauną, bo ludzie są przekonani, że mogą podejść do wolno żyjącego niedźwiedzia i go przytulić. Niestety ci, którzy nawet w trakcie wakacji w egzotycznych miejscach mają możliwość kontaktu z dziką naturą, bardzo rzadko są do tego wcześniej przygotowani – mówi mec. Sobieraj.

Specjalistka jest zdania, że osoby te nie wiedzą, jak zachować się wobec zwierząt, ani jak one mogą zachować się wobec nich. W efekcie prowadzi do katastrofalnych sytuacji, które generują niestety nagonkę właśnie na zwierzęta, tylko dlatego, że reagowały zgodnie ze swoją naturą. A człowiek nadal nie rozumie, dlaczego został zaatakowany, skoro „nic nie zrobił”, bo zachował się tak jak ludzie na filmiku z sieci. – Jednak niestety ich rozprzestrzenianie się może w efekcie prowadzić też do wzrostu nielegalnego handlu zwierzętami, bo chętni na nie mogą być przekonani, że np. małpka w domu to świetny pomysł – podkreśla Anna Sobieraj.