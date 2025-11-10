Aktualizacja: 10.11.2025 19:13 Publikacja: 10.11.2025 14:52
Warto zastanowić się, czy treści przedstawiające dzikie zwierzęta w sposób niezgodny z ich naturą, np. jako łagodne, dające karmić się człowiekowi w ich naturalnym środowisku, nie powinny być usuwane z sieci.
– Wygenerowane przez AI filmiki, przedstawiające dzikie zwierzęta, rzekomo wchodzące w przyjazne relacje z człowiekiem lub przejawiające łagodne wobec niego zachowania, zaczęły już masowo zalewać media społecznościowe, zwłaszcza Facebooka – komentuje zjawisko mec. Anna Sobieraj, radca prawny i mediator prowadząca kancelarię DIKE.
Ekspertka m.in. od prawnej ochrony zwierząt zauważa, że osoby, do których docierają takie treści, często nie są w stanie odróżnić wytworów AI od rzeczywistości, co powoduje formowanie fałszywego obrazu natury.
– W efekcie następuje wzrost niebezpiecznych zachowań w kontaktach z dziką fauną, bo ludzie są przekonani, że mogą podejść do wolno żyjącego niedźwiedzia i go przytulić. Niestety ci, którzy nawet w trakcie wakacji w egzotycznych miejscach mają możliwość kontaktu z dziką naturą, bardzo rzadko są do tego wcześniej przygotowani – mówi mec. Sobieraj.
Specjalistka jest zdania, że osoby te nie wiedzą, jak zachować się wobec zwierząt, ani jak one mogą zachować się wobec nich. W efekcie prowadzi do katastrofalnych sytuacji, które generują niestety nagonkę właśnie na zwierzęta, tylko dlatego, że reagowały zgodnie ze swoją naturą. A człowiek nadal nie rozumie, dlaczego został zaatakowany, skoro „nic nie zrobił”, bo zachował się tak jak ludzie na filmiku z sieci. – Jednak niestety ich rozprzestrzenianie się może w efekcie prowadzić też do wzrostu nielegalnego handlu zwierzętami, bo chętni na nie mogą być przekonani, że np. małpka w domu to świetny pomysł – podkreśla Anna Sobieraj.
Radca prawny przyznaje, że trudno jednoznacznie zdiagnozować intencje stojące za publikacją takich materiałów. – Część z nich może być tworzona dla rozrywki, część dla zasięgu, a inne mogą mieć charakter manipulacyjny, zwłaszcza gdy stylizowane są na realistyczne nagrania z fotopułapek czy przydomowych kamer. Znany przykład to film przedstawiający chłopca „prowadzonego przez wilki” w lesie – fikcyjny, ale przez wielu uznany za prawdziwy – argumentuje.
– Nie mamy dowodów na to, że tego typu materiały powstają w konkretnych celach, ale warto pamiętać, że każda dezinformacja wizualna może być wykorzystywana do kształtowania opinii społecznej, również w obszarze ochrony przyrody czy prawa łowieckiego – alarmuje mec. Sobieraj.
Zauważa przy tym, że materiały AI przedstawiające rzekomo obrazy natury czy zwierząt nie są w żaden sposób oznaczane. Równocześnie – jak zauważa – za tym mechanizmem nie idzie edukacja, świadomość, jak działają algorytmy i w jaki sposób mogą one wpływać na nasze postrzeganie świata. – Tworzy się ogromna luka, którą wypełnić muszą edukatorzy czy przyrodnicy – diagnozuje ekspertka.
Dr Michał Markiewicz, specjalista z zakresu prawa autorskiego i dóbr osobistych z kancelarii Markiewicz Sroczyński Mioduszewski jest zdania, że aspektem, nad którym należy się zastanowić, jest ten dotyczący przestrzeni, w jakiej ukazują się materiały.
– Warto zastanowić się, czy treści przedstawiające dzikie zwierzęta w sposób niezgodny z ich naturą, np. jako łagodne, dające karmić się człowiekowi w ich naturalnym środowisku, nie powinny być zgłaszane platformom, na których się ukazują, jako niezgodne z ich wewnętrznymi regulaminami – mówi mecenas. – Moim zdaniem trzeba by przeanalizować, czy nie niosą one zagrożenia dla człowieka, który uzna taki obraz za prawdziwy i spróbuje powtórzyć go w realnym świecie – ocenia.
Dr Markiewicz uważa jednak, że nie można popaść w przesadę i wymagać, aby platformy usuwały wszystkie treści, których bezkrytyczne rozumienie może teoretycznie sprowadzić niebezpieczeństwo na człowieka lub naturę. – Sam jestem zwolennikiem wolności wypowiedzi i nie mam poczucia, abyśmy wszyscy chcieli, żeby platformy działały w sposób nadmiernie prewencyjny – zaznacza. – W pewnych sytuacjach musimy liczyć na własny zdrowy rozsądek i mieć świadomość, że w internecie najpopularniejsze są treści, które napędzają klikalność – dodaje.
Zdaniem eksperta zjawisko fikcyjnych filmików ze zwierzętami w rolach głównych obrazuje generalny problem z moderacją treści przez platformy. – Z jednej strony jest to niezbędne, bo pojawiają się społeczne zagrożenia, z którymi trzeba walczyć, ale z drugiej nie może to prowadzić do cenzury – tłumaczy. – Moim zdaniem najlepszą alternatywą dla takich treści są kampanie społeczne, które uświadamiają realne zagrożenia, jakie może przynieść kontakt z dziką naturą – konkluduje.
