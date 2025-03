Inną nadzieją na pomoc ofiarom jest unijna dyrektywa ws. zwalczania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Wprost nakazuje ona penalizację opisanych wyżej praktyk – a termin na jej wdrożenie Polska ma do 14 czerwca 2027 r.



Deep porn z udziałem małoletnich – nie można różnicować społecznej szkodliwości czynu

Inaczej sprawa wygląda w przypadku „syntetycznej pornografii” z udziałem małoletnich. Wówczas w przypadku udostępniania nie ma znaczenia, czy jest to możliwe do zidentyfikowania dziecko, czy nie, gdyż samo rozpowszechnianie takich treści jest szkodliwe społecznie. Przepisy te mają chronić nie tylko konkretne dziecko, ale i całe społeczeństwo. Ponadto na poziomie udostępniania różnicowanie odpowiedzialności w zależności, czy chodzi o prawdziwe nagranie, czy deepfake, pozwalałoby sprawcom na kwestionowanie autentyczności treści. Takie zjawiska są już opisywane jako deep fake defence i stanowią zagrożenie dla systemu sprawiedliwości. Aktualnie nawet biegli mają problemy z odróżnieniem prawdziwych nagrań od tych wygenerowanych przez AI.

– Różnicowany tu mógłby być rozmiar kary. Ale dla nieświadomego odbiorcy, który nie wie, że nie ma do czynienia z prawdziwym dzieckiem, wartość materiału jest taka sama – mówi Mateusz Łabuz. – Biegli już teraz mają pełne ręce roboty w odróżnianiu takich treści, co sprawia, że ściganie osób, które dopuściły się skrzywdzenia prawdziwych dzieci, jest utrudnione, a pomoc dla ofiar może przyjść później lub wręcz wcale. A przecież technologia wciąż się rozwija.

Art. 202. § 4b. k.k., penalizujący m.in. produkowanie pornografii z udziałem małoletnich, mówi wprost o „wytworzonym lub przetworzonym wizerunku” dziecka, co znajduje zastosowanie także do treści generowanych przez AI. Zdaniem dr. hab. Mikołaja Małeckiego z UJ (również współautora raportu) nie wystarcza to jednak do skutecznego penalizowania nowych form przestępstw, gdyż przepisy nie są dostosowane do nowej rzeczywistości technologicznej. Dr Małecki podkreśla, że w niektórych sytuacjach treści generowane przez AI powinny być traktowane jak treści z udziałem prawdziwych małoletnich.