Dobre wieści dla artystów. Kolejna grupa dostanie tantiemy z internetu

Przypomnijmy, że dyrektywa prawnoautorska (o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym) wprowadziła tzw. tantiemy za streaming. Jak pisaliśmy, wcześniejsze brzmienie prawa autorskiego przewidywała dodatkowe wynagrodzenie dla współtwórców utworów audiowizualnych (np. filmów czy seriali) za ich wyświetlanie w kinach, emitowanie w telewizji lub kolportowanie na fizycznych egzemplarzach. Nie było tam jednak mowy o tantiemach za odtworzenia w portalach streamingowych lub jako wideo na żądanie – które stają się coraz częstszą formą kolportowania treści.

Reklama

Czytaj więcej Internet i prawo autorskie Prezydent podpisał korzystną dla mediów i artystów nowelizację prawa autorskiego Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą prawo autorskie. Przyznaje ona wydawcom prasowym oraz twórcom utworów audiowizualnych prawo do wynagrodzenia za wykorzystywanie ich dzieł w internecie. Media i filmowcy walczyli o to od miesięcy.

Tantiemy z internetu także dla artystów wykonujących cudze utwory

Dopiero implementacja dyrektywy, która weszła w życie we wrześniu zeszłego roku (choć termin na to minął w czerwcu 2021 r.), wprowadziła zmiany w art. 70 ust. 2(1) – czyli właśnie tego który ustanawia prawo do tantiem. Dodano w nim pkt. 5, mówiący o „stosownym wynagrodzeniu z tytułu publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym” (pod tym sformułowaniem kryje się właśnie streaming oraz VOD).

Nowelizacja przewidziała jednak dodanie art. 86 (1), który wprowadzi prawo do takiego wynagrodzenia dla „artystów wykonawców utworu literackiego, publicystycznego, naukowego, muzycznego lub słowno-muzycznego (w tym opracowań tych utworów)”. Przepis ten jednak nie wszedł w życie we wrześniu, a dopiero po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy – termin ten wypada właśnie 20 lutego.