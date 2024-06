- Natomiast aktualna regulacja nie nadąża za rozwojem technologicznym i nie obejmuje internetu czy platform streamingowych typu Netflix czy HBO. Kluczowe jest więc nie tylko zapewnienie tantiem na nowych polach eksploatacji takich jak internet, ale też tantiem za reemitowanie – tłumaczy mec. Rybicki. W ten sposób twórcy mieliby prawo do tantiem z platform cyfrowych czy sieci kablowych.

Tantiemy dla nowych grup twórców

Środowiska artystyczne domagają się, by nowelizacja uwzględniała także tantiemy dla aktorów występujących w audiobookach, osób współtworzących słuchowiska czy spektakle radiowe. W tym celu postulują, by projektowany art. 86a obejmował nie tylko wykonawców utworów muzycznych, słowno-muzycznych, ale również „utworu wyrażonego słowem”.

Jeśli mowa o proj. art. 86a, to w toku prac legislacyjnych zniknął ust. 2 , który mówił o obowiązkowym pośrednictwie organizacji zbiorowego zarządzenia (OZZ) w inkasowaniu i dystrybuowaniu tantiem z tytułu wykorzystywania ich twórczości w tzw. streamingu.

- Postulujemy jego przywrócenie – mówi Ryszard Poznakowski, przewodniczący Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP. Jak tłumaczy OZZ mają ustawowo większe możliwości do egzekwowania tantiem niż indywidualni artyści, dzięki czemu mogą skutecznie monitorować, inkasować i dystrybuować wynagrodzenia za wykorzystywanie utworów artystycznych w streamingu. – OZZ stosują sprawiedliwe, sprawdzone metody podziału zainkasowanych wynagrodzeń pomiędzy artystów, w tym także mniej znanych, trudniejszych do zidentyfikowania dokonań artystycznych. W przypadku artystów, których prawa nie są chronione przez OZZ istnieje ryzyko, że zostaną oni pominięci, lub otrzymają niewłaściwie wynagrodzenie z tytułu eksploatacji ich wykonań artystycznych – przekonuje Poznakowski.

Prawa wydawców prasowych do eksploatacji online

Z punku widzenia wydawców prasy projekt wprowadza do przepisów nową kategorię prawa wyłącznego – prawo wydawcy prasowego do wyłącznej eksploatacji online jego publikacji prasowych przez platformy internetowe. Jednak tradycyjne media z konfrontacji z gigantami technologicznymi w rodzaju Google’a lub Facebooka mają o wiele słabszą pozycję. Zatem potrzebne jest wskazanie organu, co do którego można byłoby się odwołać (np. w celu mediacji), który czuwałby nad sprawiedliwym określeniem zasad korzystania przez gigantów technologicznych z utworów prasowych.