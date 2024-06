"Dla dobra polskiej kultury prawo autorskie trzeba dostosować do czasów internetu".

Chwała temu rządowi, że temat próbuje zamknąć; poprzednicy mieli na to czas do czerwca 2021 r., ale nic w tej sprawie nie zrobili. Dlaczego? Trudno to pojąć, zwłaszcza że z tytułu opóźnień płacimy jako państwo sowite kary. Cóż, nie była to jedyna niedoróbka rządu PiS w sferze zarówno kultury, jak i legislacji.

Trzeba mieć nadzieję, że w naszym prawie znajdą się w końcu przepisy, które dadzą nam, autorom, życie

Tym razem wedle zapewnień rządzących sprawy pójdą dużo szybciej. Można mieć nadzieję, że ustawa zostanie uchwalona jeszcze w tym roku. Pewnie z poprawkami, ale też w najlepszym interesie polskich sfer kreatywnych i gigantów internetu. Bo o ile ci ostatni pchają do przodu technologię, tworzą najskuteczniejsze w historii instrumenty dystrybucji treści (także ze sfery kultury), to ów komunikacyjny walec nie może rozjechać tych, którzy te treści wymyślają, w tym nas, czyli polską prasę, książkę, film, teatr czy muzykę.

Musimy przeżyć i istnieć po to, by Polacy mogli mieć w ofercie coś więcej niż Kaczora Donalda i K-pop. Trzeba mieć nadzieję, że w naszym prawie znajdą się w końcu przepisy, które dadzą nam, autorom, życie, a im potrzebne treści. Nie będzie to całkiem łatwe, bo we wszystkim chodzi o pieniądze. Niemniej łatwiej będzie się dogadać, mając przejrzyste przepisy prawa pod czujnym okiem instytucji publicznych.