We wtorek 14 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie, którego przedmiotem były trzy procedowane przez Radę Ministrów projekty. Jednym z nich, przyjętym ostatecznie przez rząd, był projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowi to kolejny krok długiego, ciągnącego się procesu dostosowywania polskiego prawa autorskiego do regulacji prawa unijnego, m.in. dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. dyrektywa DSM). Co dokładnie zakłada przyjęty przez rząd projekt?

Tantiemy dla twórców w nowelizacji prawa autorskiego

Projekt zakłada przede wszystkim dwie duże zmiany.

Dzięki nowym przepisom, twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w Internecie. Wprowadzone zostanie także nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych. Projekt dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej. Komunikat rządu z 14 maja 2024 roku

Prawo do tantiem obejmować ma twórców i wykonawców utworów audiowizualnych (np. autorów scenariuszy, reżyserów, aktorów) oraz wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych (np. piosenkarzy). Przysługiwać im będzie ono w sytuacji, gdy ich utwory będą udostępniane publicznie w taki sposób, by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym — czyli m.in. w portalach i serwisach internetowych. Wypłata tantiem będzie się różnić w zależności od rodzaju utworu.