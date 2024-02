Ograniczony przepisami, ale tylko z własnej woli

Ustawa o następstwie tronu z 1700 r. oraz Karta Praw z 1688 r. stanowią w zasadzie jedyne przepisy konstytucyjne bezpośrednio odnoszące się do prerogatyw monarchy. Władza króla Karola III, podobnie jak wszystkich jego poprzedników na tronie angielskim od czasów Jerzego I, jest zatem w pewnym stopniu ograniczona z jego własnego wyboru. W rzeczywistości brytyjski suweren ma olbrzymią władzę, której wcale nie wykorzystuje. Żadne prawo ani żaden człowiek nie może przymusić brytyjskiego monarchy do złożenia podpisu pod ustawą uchwaloną przez parlament. Nie jest to jedynie przysługujące głowie państwa weto, ale ostateczne i niepodlegające żadnej dyskusji ani wyjaśnieniom jednoznaczne odrzucenie ustawy – tylko i wyłącznie na podstawie własnego osądu, z którego władca nikomu tłumaczyć się nie musi.

Należy pamiętać, że Karol III jest też zwierzchnikiem brytyjskich sił zbrojnych – piątej potęgi atomowej świata. Monarcha nadal ma prawo mianować czy odwoływać dowódców wojskowych według własnego uznania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by król odmówił mianowania premiera wyznaczonego przez Izbę Gmin lub aby jawnie krytykował rządzący gabinet. To daje brytyjskiemu władcy ogromny zakres władzy, z którego monarchowie nie korzystają już od kilku pokoleń, głównie ze względu na konwenanse i liczne odwołania do precedensów historycznych, kiedy monarcha ustępował przed wolą parlamentu. Jednak to król jest suwerenem, a nie naród. Brytyjczycy, choć cieszą się pełnią wolności i praw obywatelskich, są zawsze jej poddanymi. Karol III jest protestantem i głową Kościoła anglikańskiego. Oznacza to, że wszelkie nominacje, święcenia czy zmiany wymagają jego zgody – na takiej samej zasadzie, jak to czyni papież w Kościele katolickim.

Choroba królewska? To już było!

Bez wątpienia skomplikowana terapia antynowotworowa brytyjskiego monarchy może poważnie ograniczyć jego obowiązki. Ale czy w przypadku silnej niedyspozycji może stać się powodem zawieszenia jego monarszych praw? W żadnym wypadku. Wielka Brytania przechodziła podobne kryzysy ustrojowe związane z chorobą władcy i ma wypracowane odpowiednie scenariusze. Jednak żyjący monarcha jest pomazańcem bożym i tylko on sam i nikt więcej nie może decydować o jego dalszym zasiadaniu na tronie. Nawet jeżeli choruje na chorobę psychiczną, która zaburza jego jasność myślenia lub powoduje podejmowanie niewłaściwych decyzji, nadal pozostaje królem aż do śmierci.

Z historii wiemy, że przynajmniej dwóch władców przejawiało poważne objawy choroby psychiczne: Henryk VIII i Jerzy III. Rządy pierwszego stały się czasem największego terroru w historii Anglii. Drugi, mimo swojej królewskiej godności, został odizolowany, poddany brutalnej, eksperymentalnej kuracji, a jego obowiązki monarsze wykonywał następca tronu, podniesiony do rangi regenta królestwa. I to właśnie w odwołaniu do precedensu obecnie można się spodziewać, że obowiązki reprezentacyjnej króla Karola III przejmie następca tronu, książę Walii William. Wątpliwe jest czy w związku z tym zostanie mu nadana przez parlament regencka królestwa, ale bez wątpienia pod wieloma względami zastąpi swojego ojca w codziennych podróżach i uroczystościach publicznych.

Szalony tyran na angielskim tronie

Dynastia Tudorów, której najwybitniejszym przedstawicielem był Henryk VIII, jest znakomitym przykładem, jak kondycja fizyczna i psychiczna władców wpływała na losy rządzonego przez nich społeczeństwa. Ten potężnie zbudowany, dynamiczny mężczyzna czerpał z życia pełnymi garściami. Niekończące się uczty, pijaństwa, liczne pozamałżeńskie romanse, polowania i turnieje rycerskie, w których brał czynny udział, wskazywały, jak się zdaje, na niezniszczalność władcy, który całkiem dobrze radził sobie ze sprawami państwowymi w procesie organizacji i reformowania państwa.