Jak przypomina Muzeum Getta Warszawskiego 80 lat temu rozpoczęła się niemiecka akcja o kryptonimie „Akcja Reinhardt” w wyniku której zostało zamordowanych przeszło półtora miliona polskich Żydów. Jej częścią był mord na Żydach z getta w Józefowie.

Reklama

Uroczystość odbędzie się 13 lipca 2022 roku, w 80.rocznicę Zagłady tamtejszych Żydów, o godzinie 13 przed budynkiem synagogi w Józefowie przy ulicy Krótkiej 10. Wezmą w nich udział m.in. dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski, burmistrz Józefowa Roman Dziura. Kadish Izkor odmówi rabin Michael Schudrich, odbędzie się też modlitwa potomków żydowskich rodzin. Odsłonięta zostanie „Macewa Pamięci” autorstwa Jerzego Kaliny (twórcy m.in. pomnika na pl. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, Muzeum Katyńskiego, Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawskim Wilanowie).

Jak podaje portal Wirtualny Sztetl we wrześniu 1939 r., wraz z wycofującą się Armią Czerwoną, która zajęła te tereny po 17 września 1939 r. z Józefowa uciekło na wschód ok. 300 Żydów. W czasie okupacji Niemcy założyli w Józefowie dwa obozy pracy dla Żydów. W marcu 1941 r. utworzone zostało także getto, w którym oprócz miejscowych, znaleźli się Żydzi z okolicznych ośrodków, a także ok. 600 Żydów wywiezionych z Konina. Latem 1942 r. w getcie znajdowało się około 1 800 Żydów.

„W maju 1942 r. grupa gestapowców z Biłgoraja zastrzeliła na ulicach Józefowa około 120 Żydów. 13 lipca 1942 r., po selekcji, około 200–400 młodych mężczyzn z getta w Józefowie trafiło do obozów pracy w Lublinie, a pozostałe 1200 – 1700 osób – głównie kobiety, dzieci i starców, rozstrzelano w masowej egzekucji na Winiarczykowej Górze. (…) Na początku listopada 1942 r. pozostałych przy życiu kilkunastu Żydów z Józefowa Niemcy dołączyli do jednego z transportów jadących z Biłgoraja do obozu zagłady w Bełżcu” – czytamy na portalu Wirtualny Sztetl.