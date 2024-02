Ostatnia szansa na tańszy sprzęt elektroniczny. Ceny pójdą w górę

Firmy podkreślają, że w magazynach producentów i dystrybutorów znajdowały się duże nadwyżki towarów. – Czas ten powoli się kończy, ponieważ sprzedawcy w większości znaleźli już kupców na tańszy sprzęt. Na stanie pozostały ostatnie sztuki. Niebawem do oferty wejdą nowe produkty – zapowiada Wojciech Buczkowski, prezes firmy Komputronik.

Producentom laptopów pomogły rządowe programy, ale w tym roku raczej nie ma co liczyć na ich ponowne edycje, więc ten impuls popytowy się skończy. Z danych opublikowanych na rządowych stronach wynika, że w całej Polsce przystąpiło do niego 4,4 tys. sklepów stacjonarnych oraz 329,4 tys. nauczycieli, którzy wygenerowali we właściwym terminie swoje kody, umożliwiające zakup laptopa. Od października 2023 r. świadczenia zrealizowało 144 027 nauczycieli, co oznacza 43,72-proc. udział w programie. Jego realizacja potrwa do 2025 r.

Do tego obowiązywał program z laptopami dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych. Laptopy dla uczniów zostały wybrane w ramach przetargu, w którym wzięło udział pięć firm. – Dostarczyliśmy w jego ramach ponad 100 tys. urządzeń – mówi Andrzej Sowiński, dyrektor zarządzający HP Inc Polska. W ramach tego programu komputery trafiły do ponad 400 tys. uczniów.

W 2023 r. sprzedaż większości kategorii sprzętu elektronicznego spadała, nawet w ujęciu wartościowym. W ciągu roku do końca października 2023 r. sprzedaż sprzętu elektronicznego była niemal 3 proc. mniejsza w ujęciu r./r. Do tego malała wartościowo, co – biorąc pod uwagę wysoki wzrost cen – pokazuje, że ilościowo spadki przekraczają znacząco 10 proc.

Najmocniej, bo 9,8 proc., w tym okresie spadła sprzedaż tzw. elektroniki konsumenckiej, na którą składa się choćby wynik telewizorów, sprzętu audio czy akcesoriów. 8,4 proc. niższa była z kolei sprzedaż komputerów, a 3 proc. – dużego sprzętu AGD, co w ostatnim wypadku było efektem korekty doskonałych wyników z 2022 r.

Konsumenci musieli dużo więcej płacić choćby za żywność, więc w efekcie ograniczali wydatki na kategorie nieuważane za te pierwszej potrzeby, jak chociażby właśnie elektronika.