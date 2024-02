Sondaż: Rośnie odsetek Polaków chcących utrzymania zakazu handlu w niedzielę

To dość częsta opinia. – Od momentu wejścia do Polski pierwsze sklepy stacjonarne dm funkcjonują z uwzględnieniem obowiązującego zakazu handlu w niedzielę i jest to dla nas sytuacja zastana – mówi Hubert Iwanowski, dyrektor obszaru marketingu i zakupów w dm-drogerie markt. – Oczywiście analizujemy uważnie różne opcje i śledzimy bieżące regulacje, starając się przygotować na każdy możliwy scenariusz. Trudno nam na tym etapie wyrokować, czy jest szansa na powrót do sklepów otwartych we wszystkie niedziele, jest to uzależnione od regulacji nowego rządu, do których dm z pewnością się zastosuje – dodaje.

Sieci pełne wątpliwości co do zniesienie zakazu handlu w niedzielę

– Przez ostanie dwa lata obserwujemy spadek liczby odwiedzin klientów w niedziele, zwłaszcza w tych usytuowanych od ulicy. Trochę lepiej radzą sobie te w galeriach, które wciąż bronią się pod względem liczby wejść – mówi Marcin Mordak, dyrektor sprzedaży detalicznej i działu usług w Komputronik. – Są one nie tylko miejscem na zakupy, ale służą do rozrywki, spotkań czy zjedzenia posiłku. Ruch w galeriach w niedzielę jest, ale klienci robią wtedy niewiele zakupów – dodaje.

W efekcie otwieranie sklepów w niedziele jest nieopłacalne. W głównej mierze chodzi o wyższe koszty pracowników. – Zespoły są najczęściej dopasowane do sześciodniowego tygodnia pracy. Obserwujemy za to rosnącą weekendową sprzedaż elektroniki w kanale e-commerce. W dobie ciągłego rozwoju handlu internetowego i zmieniających się trendów konsumenckich obecne przepisy wydają się być rozsądnym kompromisem – ocenia Marcin Mordak.

Również sektor spożywczy z uwagą obserwuje sytuację. – Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany regulacji prawnych w tym zakresie, by w razie potrzeby dostosować się do nowych rozporządzeń. Wiemy, że niektórzy operatorzy sklepów spożywczych znajdują sposoby na otwieranie sklepów w niedziele niehandlowe, co biznesowo stanowi dla branży poważne wyzwanie – mówi Agata Biernacka, kierownik działu komunikacji i PR Aldi Polska. – W tym kontekście uważamy, że nasi klienci również powinni mieć dostęp do swoich ulubionych produktów siedem dni w tygodniu. Jednak jako odpowiedzialny przedsiębiorca myślimy też o pracownikach, dla których te zmiany mogą być uciążliwe – zastrzega.

– Śledzimy wszystkie dyskusje dotyczące funkcjonowania sektora handlowego, ale co do zasady nie komentujemy ich na etapie pomysłu oraz procesu legislacyjnego – komentuje biuro prasowe Biedronki.