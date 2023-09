Wiceszef KE w Chinach. Chodzi nie tylko o samochody elektryczne

Czytaj więcej Transport Cios w Chiny. Korytarz kolejowy połączy Indie z Bliskim Wschodem i Europą Światowi przywódcy podczas szczytu G20 zawarli porozumienie w sprawie powstania korytarza kolejowego, który połączy porty Indii z krajami Bliskiego Wschodu i z Europą. Umowa jest ważna dla prezydenta USA Joe Bidena – ma stanowić przeciwwagę dla chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku.

Zdaniem Duncana Wrigleya, głównego ekonomisty w Pantheon Macroeconomics, teraz Chińczycy z powodzeniem mogliby zagrozić importowi dóbr luksusowych, kosmetyków i ponownie — wina. A już teraz Pekin zapowiedział, że nie zamierza znosić nałożonych na okres 5 lat ceł anty-dumpingowych na importowaną z UE mąkę ziemniaczaną. A jeśli rozmowy na wysokim szczeblu nie przyniosą efektów, nie jest wykluczona również blokada wysyłki do krajów UE metali ziem rzadkich, niezbędnych do produkcji wyposażenia dla telekomunikacji. Bolesne byłyby również obostrzenia w produkcji litu, niezbędnego komponentu do produkcji baterii samochodowych. Pekin może także postawić szlaban na wyjazdy turystyczne do Europy. Taki zakaz już się sprawdził w przypadku Korei, a na Tajwan nadal nie mogą wyjeżdżać zorganizowane grupy turystyczne.

Oczywiście to wszystko nie wydarzy się z dnia na dzień, bo nie tylko UE, ale i Chiny nie mają interesu w rozpętaniu wojny handlowej. Unijne dochodzenie w sprawie subsydiów do aut elektrycznych potrwa przynajmniej trzy kwartału . — Ten czas z kolei będzie dla producentów po obu stronach szansą na dostosowanie się do funkcjonowania w warunkach zaostrzonej konkurencji. Chodzi tutaj przede wszystkim o producentów niemieckich. Ale wyzwania są po obu stronach i będzie to bardzo trudny czas — uważa Deborah Elms, szefowa singapurskiego Asian Trade Centre.