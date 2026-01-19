Leasing w Polsce trzyma się mocno. Ten rok pewnie to potwierdzi

ZPL był jednym z inicjatorów rozszerzenia programu NaszEauto na kolejne kategorie pojazdów i aktywnie uczestniczył w pracach nad nowymi instrumentami wsparcia, zarówno dla użytkowników pojazdów ciężarowych, jak i, w ostatnich miesiącach, dla rolników. – Trwa również proces cyfryzacji rejestracji pojazdów. Wspólnie z administracją oraz wydziałami komunikacji pracujemy nad tym, by obieg danych stał się prosty, szybki i w pełni cyfrowy. To jeden z kluczowych projektów modernizujących fundamenty naszego rynku – tłumaczy szefowa ZPL. – Horyzont regulacyjny wyznacza dziś również Komisja Europejska, przygotowująca działania dotyczące dekarbonizacji flot korporacyjnych. To jedno z najistotniejszych wyzwań inwestycyjnych i kosztowych na najbliższe lata związanych z zieloną transformacją, a branża leasingowa znajduje się w centrum tych zmian, bo finansuje znaczną część firmowych flot w Polsce – dodaje.

Zdaniem Tomasza Bogusa, prezesa zarządu PKO Leasing, wiceprzewodniczącego Rady ZPL, w 2025 r. branża leasingowa rozwijała się stabilnie, w dobrym tempie, choć nieco wolniejszym niż w poprzednich latach. – Wyniki rynku pokazują, że leasing pozostaje preferowaną przez przedsiębiorców formą finansowania aktywów, co pozwala z optymizmem wejść w 2026 r. Leasing odgrywał też istotną rolę we wzmacnianiu polskiej gospodarki, jako kluczowe źródło inwestycji wspierał przede wszystkim MŚP, a wzrost aktywności leasingowej zwiększał krajowe nakłady inwestycyjne – wskazuje Bogus.

Zwraca uwagę, że miniony rok przyniósł wzrost znaczenia najmu długoterminowego – klienci coraz częściej wybierają użytkowanie zamiast posiadania. – Bardzo ważna była również digitalizacja obsługi, czyli łączenie różnych kompetencji w ekosystemy usług. To był dobry czas dla platform takich jak Automarket.pl, oferujących kompleksowe finansowanie – mówi Bogus.

Także prezes PKO Leasing do najważniejszych wydarzeń 2025 r. zalicza wprowadzenie formy dokumentowej przy zawieraniu umów leasingu, o które branża apelowała od lat. Wskazuje, że branża notowała również dobre wyniki w elektromobilności, choć mierzyła się z trudnościami w ocenie wartości rezydualnej aut. – Kluczowe dla dalszej elektryfikacji transportu jest ponowne włączenie przedsiębiorców do systemu dopłat, ponieważ to oni napędzają rozwój ekologicznego transportu – przekonuje prezes Bogus.

Paweł Bojko, wiceprezes zarządu EFL, członek Rady ZPL ocenia, że w 2025 r. branża leasingowa rozkręcała się bardzo ostrożnie. Wskazuje, że rynek naznaczony był dużą niepewnością warunków działania, począwszy od geopolityki, lokalnych zmian prawnych (np. amortyzacja osobowych), klinczu politycznego w Polsce, czy też kwestii zaostrzenia limitów w ramach Clean Air For Europe. – Teoretycznie funkcjonujemy w sprzyjającym otoczeniu, wzrost gospodarki bliski 4 proc. jest najwyższy w UE. Struktura inwestycji opiera się jednak bardziej o inwestycje publiczne, w tym zbrojeniowe. Spada też średnia wartość transakcji na rynku, co jest odzwierciedleniem spadku PPI. Te wszystkie czynniki miały wpływ na zachowania lub wyniki firm, w tym poprawę rentowności i wyniku finansowego. Wcześniej firmy tego nie odczuwały ze względu na rosnące koszty energii i osobowe oraz hamowanie przychodów przez deflację. To jeszcze nie przełom, ale początek trendu – mówi Paweł Bojko.