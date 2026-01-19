Leasing w Polsce trzyma się mocno. Ten rok pewnie to potwierdzi

Aktualizacja: 19.01.2026 06:09 Publikacja: 19.01.2026 05:23
Foto: AdobeStock
Zwykło się mówić, że leasing to jedno z najważniejszych kół zamachowych gospodarki. Potwierdza się to w szczególności w odniesieniu do naszego kraju, Polska może się bowiem pochwalić najwyższym w Europie wskaźnikiem wykorzystania leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw. Według Leaseurope w 2024 r. aż 44 proc. nakładów firm na sprzęt, maszyny i pojazdy jest finansowanych za pomocą leasingu. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi 43 proc., w Niemczech 28 proc., a średnia europejska to 28 proc.
Wedle danych Związku Polskiego Leasingu w 2024 r. wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe ruchomości i nieruchomości po wzroście o 10,4 proc. sięgnęła 110,5 mld zł To najlepszy wynik w historii. Kołem zamachowym był leasing pojazdów lekkich. Branża optymistycznie patrzyła też na 2025 r. Prognozowała, że łączna wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe przekroczy 125 mld zł. Jeszcze nie wiadomo, czy to się udało. Po trzech kwartałach ta wartość przekraczała 85 mld zł i była o 8 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2024 r.
– Rok 2025 był czasem głębokich zmian, które realnie przestawiają branżę leasingową na nowe tory. Największą rewolucją było umożliwienie zawierania umów leasingu w formie dokumentowej. Po 25 latach leasing przestał być umową wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności. To zmiana – wejście e-leasingu, która nie tylko unowocześniła sposób zawierania umów, ale przede wszystkim przełamała barierę między procesami papierowymi a cyfrowymi. Tysiące osób w naszych firmach pracują dziś szybciej, a przedsiębiorcy zyskali prostszy i bardziej przewidywalny proces. To krok, który otwiera drogę do pełnej cyfryzacji usług leasingowych – mówi Monika Constant, prezeska zarządu Związku Polskiego Leasingu.
ZPL był jednym z inicjatorów rozszerzenia programu NaszEauto na kolejne kategorie pojazdów i aktywnie uczestniczył w pracach nad nowymi instrumentami wsparcia, zarówno dla użytkowników pojazdów ciężarowych, jak i, w ostatnich miesiącach, dla rolników. – Trwa również proces cyfryzacji rejestracji pojazdów. Wspólnie z administracją oraz wydziałami komunikacji pracujemy nad tym, by obieg danych stał się prosty, szybki i w pełni cyfrowy. To jeden z kluczowych projektów modernizujących fundamenty naszego rynku – tłumaczy szefowa ZPL. – Horyzont regulacyjny wyznacza dziś również Komisja Europejska, przygotowująca działania dotyczące dekarbonizacji flot korporacyjnych. To jedno z najistotniejszych wyzwań inwestycyjnych i kosztowych na najbliższe lata związanych z zieloną transformacją, a branża leasingowa znajduje się w centrum tych zmian, bo finansuje znaczną część firmowych flot w Polsce – dodaje.
Zdaniem Tomasza Bogusa, prezesa zarządu PKO Leasing, wiceprzewodniczącego Rady ZPL, w 2025 r. branża leasingowa rozwijała się stabilnie, w dobrym tempie, choć nieco wolniejszym niż w poprzednich latach. – Wyniki rynku pokazują, że leasing pozostaje preferowaną przez przedsiębiorców formą finansowania aktywów, co pozwala z optymizmem wejść w 2026 r. Leasing odgrywał też istotną rolę we wzmacnianiu polskiej gospodarki, jako kluczowe źródło inwestycji wspierał przede wszystkim MŚP, a wzrost aktywności leasingowej zwiększał krajowe nakłady inwestycyjne – wskazuje Bogus.
Zwraca uwagę, że miniony rok przyniósł wzrost znaczenia najmu długoterminowego – klienci coraz częściej wybierają użytkowanie zamiast posiadania. – Bardzo ważna była również digitalizacja obsługi, czyli łączenie różnych kompetencji w ekosystemy usług. To był dobry czas dla platform takich jak Automarket.pl, oferujących kompleksowe finansowanie – mówi Bogus.
Także prezes PKO Leasing do najważniejszych wydarzeń 2025 r. zalicza wprowadzenie formy dokumentowej przy zawieraniu umów leasingu, o które branża apelowała od lat. Wskazuje, że branża notowała również dobre wyniki w elektromobilności, choć mierzyła się z trudnościami w ocenie wartości rezydualnej aut. – Kluczowe dla dalszej elektryfikacji transportu jest ponowne włączenie przedsiębiorców do systemu dopłat, ponieważ to oni napędzają rozwój ekologicznego transportu – przekonuje prezes Bogus.
Paweł Bojko, wiceprezes zarządu EFL, członek Rady ZPL ocenia, że w 2025 r. branża leasingowa rozkręcała się bardzo ostrożnie. Wskazuje, że rynek naznaczony był dużą niepewnością warunków działania, począwszy od geopolityki, lokalnych zmian prawnych (np. amortyzacja osobowych), klinczu politycznego w Polsce, czy też kwestii zaostrzenia limitów w ramach Clean Air For Europe. – Teoretycznie funkcjonujemy w sprzyjającym otoczeniu, wzrost gospodarki bliski 4 proc. jest najwyższy w UE. Struktura inwestycji opiera się jednak bardziej o inwestycje publiczne, w tym zbrojeniowe. Spada też średnia wartość transakcji na rynku, co jest odzwierciedleniem spadku PPI. Te wszystkie czynniki miały wpływ na zachowania lub wyniki firm, w tym poprawę rentowności i wyniku finansowego. Wcześniej firmy tego nie odczuwały ze względu na rosnące koszty energii i osobowe oraz hamowanie przychodów przez deflację. To jeszcze nie przełom, ale początek trendu – mówi Paweł Bojko.
W jego ocenie branża leasingu zakończyła miniony rok z dynamiką na poziomie ok. 8 proc., czyli poniżej optymistycznych oczekiwań z początku roku. – Dużym rozczarowaniem było wykorzystanie środków z KPO. Tylko 13 proc. rzeczywistej utylizacji całej puli środków, przy kontraktacji na poziomie 70 proc. w znacznym stopniu wpłynęło na obraz rynku. Zwyczajnie środków tych nie widać jeszcze w krwioobiegu gospodarki – uważa wiceprezes zarządu EFL.
Jego zdaniem warto też odnotować ekspansję aut chińskich, co być może zapowiada zupełnie nowy obraz branży motoryzacyjnej w perspektywie kilku lat. – Połowa wzrostu rejestracji nowych aut osobowych na firmy leasingowe wynikała z rejestracji „chińczyków”. Obecnie kupują je głównie osoby fizyczne, ale obserwujemy też wzrost zainteresowania przez klientów firm leasingowych – zauważa prezes Bojko.
W ocenie Krzysztofa Kowalewskiego, wiceprezesa zarządu Santander Leasing, członka Rady ZPL 2025 r. po raz kolejny pokazał, jak ważnym instrumentem finansowania przedsiębiorców jest leasing. – Odnotowujemy kolejny rok wzrostu wartości sfinansowanych przez branżę leasingową środków trwałych, i to pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, charakteryzującego się wolniejszym od oczekiwanego wzrostem inwestycji, w szczególności inwestycji przedsiębiorstw. To cieszy, chociaż oczekiwania mieliśmy większe – komentuje Krzysztof Kowalewski.
Zwraca uwagę, że w ostatnich latach ceny przedmiotów leasingu rosły. Miniony rok przyniósł stabilizację w tym zakresie, a w niektórych segmentach nawet spadek cen. To oznacza, że wzrost rynku leasingowego jest zbudowany jeszcze szybszym wzrostem liczby leasingowanych środków trwałych oraz liczbą przedsiębiorców, którzy korzystają z leasingu. – Rok 2025 zapamiętamy jako rok dwucyfrowych wzrostów w segmencie samochodów osobowych i dostawczych oraz stabilizacji w segmentach finansowania transportu drogowego czy maszyn i urządzeń. Jednocześnie był to rok dynamicznego wzrostu w segmencie MŚP, rewelacyjnych wyników finansowania sektora rolnego oraz słabnącego popytu na finansowanie zgłaszanego przez duże przedsiębiorstwa – wylicza Kowalewski. Także on zwraca uwagę na ważną zmianę przepisów, która umożliwiła zawieranie umów leasingu w formie dokumentowej. – To wpływa na jeszcze większą dostępność naszych produktów. W naszej firmie obecnie ponad połowa umów jest zawierana z klientami całkowicie cyfrowo – informuje wiceprezes zarządu Santander Leasing.
Lech Stabiszewski, prezes zarządu Nest Lease, członek Rady ZPL, ocenia, że miniony rok charakteryzowała rynkowa niepewność, ale też jedna, wyraźna rewolucja: ofensywa marek chińskich na rynku producentów pojazdów osobowych. – Nowi gracze z Azji nie tyle weszli na rynek, co wyważyli drzwi, zmuszając tradycyjnych producentów do rewizji cenników, a klientów ucząc chłodnego pragmatyzmu – mówi Lech Stabiszewski.
Katarzyna Szerling, wiceprezeska zarządu mLeasingu uważa, że 2025 r. był dla branży leasingowej okresem dużych zmian, szczególnie w segmencie automotive. Jej zdaniem zjawiskiem numer jeden był skokowy wzrost obecności chińskich marek – z poziomu ciekawostki do istotnego udziału w rejestracjach. – To zmienia układ konkurencyjny, ale dla firm leasingowych przede wszystkim oznacza nowe ryzyko: brak historii wartości rezydualnych, niepewność co do tego, które marki przetrwają i jak będą wyceniane auta za 2-3 lata. Przekłada się to bezpośrednio na kalkulację rat leasingu i najmu, wymuszając dużo bardziej ostrożne podejście, mimo atrakcyjnych cen i silnej presji klientów na konkurencyjne warunki – zauważa Szerling.
Ten rok przyniesie wdrożenie KSeF, dalszy rozwój e-rejestracji, cyfryzację procesu przekazywania informacji o sprzedanych pojazdach oraz masowego dostępu do informacji o własnych pojazdach zawartych w CEPiK, a także kolejne kluczowe decyzje podatkowe i unijne w zakresie zielonej transformacji flot. To będzie rok, w którym cyfryzacja, regulacje i potrzeby przedsiębiorców ułożą się w nowe ramy funkcjonowania rynku. A decyzje podjęte w 2026 r. wprost zadecydują o tempie modernizacji polskiej gospodarki – uważa Constant.
W ocenie Bogusa jednym z wyzwań tego roku będzie dekarbonizacja flot firmowych, co już dziś znajduje odzwierciedlenie w toczącej się dyskusji nad projektami regulacyjnymi w Unii Europejskiej.
– Postępująca elektryfikacja komunikacji miejskiej w dużych miastach to kolejny istotny obszar, w którego finansowaniu jesteśmy jako branża gotowi uczestniczyć. Spodziewam się również dalszego wzrostu sprzedaży aut online i rozwoju trendu platformizacji usług w obszarze finansowania aktywów, w szczególności samochodów – mówi szef PKO Leasing.
Zdaniem Bojko prognozy na 2026 r. są optymistyczne. – Wciąż będziemy najszybciej rosnącą gospodarką UE. Oczekujemy 3,8-proc. dynamiki wzrostu PKB. Kluczowe będzie możliwie pełne wykorzystanie KPO, przede wszystkim w obszarze subwencji, ponieważ to mocno wspiera inwestycje – mówi wiceprezes zarządu EFL. – W mojej opinii będzie to rok wyraźnej poprawy rentowności działania i wyników finansowych firm. A to jest podstawą do decyzji inwestycyjnych – dodaje.
Także w ocenie Kowalewskiego perspektywy dla branży leasingowej w 2026 r. są dobre. – Spadające stopy procentowe i przewidywany wzrost inwestycji w gospodarce będą tworzyć korzystne środowisko dla naszych wzrostów. Ale bardzo dużo będzie zależeć od apetytu inwestycyjnego dużych przedsiębiorstw, który jest mocno powiązany z możliwościami wykorzystywania funduszy unijnych – uważa wiceprezes zarządu Santander Leasing.
– Największym wyzwaniem dla branży będzie teraz technologiczny sprint. W 2026 r. model obsługi klientów oparty na papierowych dokumentach, przesyłkach kurierskich i wizytach w oddziale stanie się biznesowym archaizmem. Rynek musi przejść na pełną cyfryzację: portale klienta i sprzedażowe online, e-podpisy, automatyzacja procesów i asystenci AI to już nie innowacje, a rynkowy standard. Takie rozwiązania minimalizują czas potrzebny do zawarcia transakcji i jej późniejszej obsługi po stronie przedsiębiorcy, co staje się istotne przy prowadzeniu działalności. Jako jeden z najmłodszych graczy na rynku widzimy to wyraźnie: ten, kto nie zaoferuje finansowania w tempie jednego kliknięcia, po prostu wypadnie z głównego nurtu – mówi Stabiszewski.
Prezes zarządu Nest Lease spodziewa się stabilnego tempa rozwoju branży leasingowej. – Owszem, warunki gospodarcze i większa dostępność finansowania będą wspierać aktywność przedsiębiorstw, ale to nie one odegrają kluczową rolę. Najważniejszym czynnikiem będzie rosnący globalny popyt na finansowanie aktywów, napędzany koniecznością modernizacji flot, unowocześniania parku maszynowego i potrzebą szybszego odnawiania wyposażenia firm. Efektem będzie zrównoważony wzrost rynku leasingu, zarówno pod względem wartości finansowanych środków trwałych, jak i liczby realizowanych transakcji – uważa Stabiszewski.
