Efektem jest rozrastająca się szara strefa. Z raportu przygotowanego przez Warsaw Enterprise Institute „Szara strefa w Polsce. Rynek pożyczek pozabankowych” wynika, że szara strefa w tej branży osiągnęła alarmujący poziom 15 proc. całego sektora i odpowiada za około 5,1 mld zł obrotu rocznie. Co szósta transakcja pożyczkowa realizowana jest poza ramami prawa, często bez jakiejkolwiek ochrony konsumenta i poza nadzorem państwa. Raport wskazuje, że główną przyczyną rozrostu szarej strefy są nadmiernie restrykcyjne regulacje prawne, w szczególności sztywne limity kosztów pozaodsetkowych, obowiązek jednolitej oceny zdolności kredytowej oraz brak możliwości realnego różnicowania oferty pod kątem ryzyka klienta. W efekcie legalne instytucje pożyczkowe prowadzą coraz bardziej zachowawczą politykę kredytową, a udział nowych klientów spadł do zaledwie 8,5 proc.

– Państwo, zamiast realnie chronić konsumentów, wypycha ich poza legalny rynek. Tam nie obowiązują ani limity kosztów, ani standardy windykacyjne, ani jakiekolwiek gwarancje prawne – komentuje Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. – Szara strefa to nie tylko zagrożenie dla obywateli, ale także wymierna strata dla budżetu państwa. Każda taka transakcja oznacza brak podatków, brak nadzoru i wzrost ryzyka patologii gospodarczych i społecznych – dodaje.

Będzie jeszcze gorzej?

Zdaniem branży pożyczkowej przygotowywana teraz nowa ustawa o kredycie konsumenckim może jeszcze pogorszyć sytuację. Utrzymuje bowiem sztywne limity kosztów pozaodsetkowych. Wbrew oczekiwaniom firm pożyczkowych. Ich zdaniem zasadne byłoby podwyższenie z 45 proc. do 60 proc. limitu całkowitych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Firmy pożyczkowe tłumaczą, że od 2022 r. otoczenie gospodarcze znacząco uległo zmianie, przy czym obecny i utrzymany w projekcie ustawy limit pierwszy raz został zaproponowany 9 lat temu. Inflacja, która w latach 2022-2023 przekraczała 10 proc., w ciągu ostatnich dwóch lat spadła, a listopadowa prognoza NBP szacuje ją na 3,7 proc. w 2025 r. Od 2022 r. nastąpił również wzrost płacy minimalnej aż o ponad 40 proc. Jednocześnie w zeszłym roku rozpoczął się trend obniżek stóp procentowych, które spadły z 6,75 proc. na koniec 2022 r. do 4 proc. w grudniu 2025 r. Firmy pożyczkowe wskazują też, że ponoszą koszty coraz mocniejszej regulacji tego segmentu rynku finansowego, przeciwko której nie protestują.

Branża pożyczkowa ocenia, że w tej sytuacji utrzymanie limitu kosztów pozaodsetkowych będzie skutkować dalszym wzrostem poziomu odrzuceń wniosków o pożyczkę, do 90, a może nawet 95 proc. Sprawi to, że większa liczba konsumentów będzie wykluczona finansowo, będzie go poszukiwać w szarej strefie, gdzie nie obowiązują ani limit, ani ustawowa ochrona konsumenta. Firmy pożyczkowe czeka też kolejna fala zwolnień i być może nawet likwidacja sieci bezpośredniej sprzedaży. Na tym wszystkim straci też budżet państwa.