W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
W 2025 r. w Polsce zarejestrowanych było 14,5 tys. działalności związanych z AI. Z analiz Dun & Bradstreet dla „Rzeczpospolitej” wynika, że po uwzględnieniu wykreśleń faktycznie działa ponad 13 tys. firm, co stanowi 6 proc. całego rynku IT. Rozwój napędzają głównie małe firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze. Z analizy fintechu NFG wynika, że tylko 31 proc. najmniejszych firm korzysta z rozwiązań takich jak sztuczna inteligencja czy systemy CRM. Emanuel Nowak z NFG podkreśla, że nowe technologie są dziś kluczowe dla utrzymania konkurencyjności.
W Antwerpii odbył się szczyt przemysłowy z udziałem m.in. Emmanuela Macrona, Friedricha Merza i Ursuli von der Leyen. Ponad 900 firm zaapelowało o działania hamujące deindustrializację Europy. Wśród postulatów znalazły się: Europejski Fundusz Dekarbonizacji Przemysłu o wartości 100 mld euro, obniżenie cen energii oraz zmiany w systemie ETS. Ursula von der Leyen zadeklarowała gotowość do dialogu, jednak przedsiębiorcy podkreślają, że czas działa na ich niekorzyść.
Zysk sektora bankowego w 2025 r. wyniósł 48,7 mld zł – poinformował Narodowy Bank Polski. To wzrost o 21,5 proc. rok do roku i najwyższy wynik w historii. Rekordowe zyski banków to efekt wysokich stóp procentowych i silnych marż odsetkowych, choć w kolejnych kwartałach presja regulacyjna może ograniczać dynamikę wyników.
Według rosyjskiego ministerstwa pracy w 2025 r. niedobór pracowników przekracza 2 mln osób. Wojna w Ukrainie dodatkowo pogłębiła problem rynku pracy. Jak informuje Reuters, Rosja zwiększa liczbę pozwoleń na pracę dla obywateli Indii. W ciągu czterech lat ich liczba wzrosła ponad dziesięciokrotnie, a w 2026 r. ma sięgnąć 80 tys.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
