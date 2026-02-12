Reklama
11 min. 51 sek.

AI w Polsce, apel przemysłu UE, rekordowe zyski banków

Branża AI w Polsce rośnie w szybkim tempie, europejski przemysł domaga się pilnych zmian, a sektor bankowy notuje rekordowe zyski. Tymczasem Rosja zmaga się z brakiem rąk do pracy.

Publikacja: 12.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rozwój branży AI w Polsce 

W 2025 r. w Polsce zarejestrowanych było 14,5 tys. działalności związanych z AI. Z analiz Dun & Bradstreet dla „Rzeczpospolitej” wynika, że po uwzględnieniu wykreśleń faktycznie działa ponad 13 tys. firm, co stanowi 6 proc. całego rynku IT. Rozwój napędzają głównie małe firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze. Z analizy fintechu NFG wynika, że tylko 31 proc. najmniejszych firm korzysta z rozwiązań takich jak sztuczna inteligencja czy systemy CRM. Emanuel Nowak z NFG podkreśla, że nowe technologie są dziś kluczowe dla utrzymania konkurencyjności.

Europejski przemysł apeluje o pilne zmiany

W Antwerpii odbył się szczyt przemysłowy z udziałem m.in. Emmanuela Macrona, Friedricha Merza i Ursuli von der Leyen. Ponad 900 firm zaapelowało o działania hamujące deindustrializację Europy. Wśród postulatów znalazły się: Europejski Fundusz Dekarbonizacji Przemysłu o wartości 100 mld euro, obniżenie cen energii oraz zmiany w systemie ETS. Ursula von der Leyen zadeklarowała gotowość do dialogu, jednak przedsiębiorcy podkreślają, że czas działa na ich niekorzyść.

Rekordowe zyski banków w Polsce

Zysk sektora bankowego w 2025 r. wyniósł 48,7 mld zł – poinformował Narodowy Bank Polski. To wzrost o 21,5 proc. rok do roku i najwyższy wynik w historii. Rekordowe zyski banków to efekt wysokich stóp procentowych i silnych marż odsetkowych, choć w kolejnych kwartałach presja regulacyjna może ograniczać dynamikę wyników.

Rosja z niedoborem pracowników

Według rosyjskiego ministerstwa pracy w 2025 r. niedobór pracowników przekracza 2 mln osób. Wojna w Ukrainie dodatkowo pogłębiła problem rynku pracy. Jak informuje Reuters, Rosja zwiększa liczbę pozwoleń na pracę dla obywateli Indii. W ciągu czterech lat ich liczba wzrosła ponad dziesięciokrotnie, a w 2026 r. ma sięgnąć 80 tys.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

