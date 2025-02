O pieniądze niekiedy się kłócimy

Niemal trzy czwarte mężczyzn i prawie dwie trzecie kobiet uważa rozmowy o pieniądzach za coś naturalnego, co nie różni się zasadniczo od innych życiowych kwestii. Mimo to 35 proc. mężczyzn i 38 proc. kobiet przyznaje, że stara się możliwie skracać dyskusje finansowe, unikając przedłużających się rozmów na ten temat. Dodatkowo prawie co trzecia kobieta i co czwarty mężczyzna czuje się niezręcznie w trakcie rozmów o pieniądzach. Pojawiają się stereotypy, które mogą utrudniać rozmowy o finansach: 20 proc. mężczyzn uważa, że pieniądze są tematem tabu, o którym „dżentelmeni nie rozmawiają”, a 17 proc. sądzi, że kobietom nie wypada poruszać kwestii finansowych. Ponad jedna czwarta badanych mężczyzn (26 proc.) postrzega też pieniądze jako temat typowo męski. Kobiety rzadziej prezentują takie poglądy. Niemniej wciąż 15 proc. kobiet podziela te opinie mężczyzn.

Pomimo to aż 82 proc. badanych deklaruje, że szczera rozmowa o finansach stanowi fundament zdrowej relacji, a 77 proc. uważa, że brak takiego dialogu może prowadzić do poważnych kryzysów w związku. Niestety, co piąta osoba pamięta z dzieciństwa kłótnie w domu o pieniądze. W efekcie, także w obecnych związkach pieniądze mogą stać się tematem kłótni i wiązać się z emocjami. Z badania wynika, że większość par ma doświadczenia przynajmniej jednej kłótni czy sporów o pieniądze (76 proc. par). Niemal 60 proc. deklaruje, że jeśli się kłócą, to udaje im się rozwiązywać spory w sposób satysfakcjonujący dla obu stron, jednak w co siódmej rzadko dochodzi do porozumienia. Najczęstszą przyczyną kłótni jest zasadność wydatków, to ile wydaje druga strona na utrzymanie domu i zaciąganie zobowiązań.