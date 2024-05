Czytaj więcej Finanse Postępowanie restrukturyzacyjne – najważniejsze informacje Jakie możliwości ma spółka w sytuacji, gdy nasilają się problemy związane z płynnością i z terminowym regulowaniem zobowiązań? Przedsiębiorstwo może kontynuować funkcjonowanie w dotychczasowy sposób, co niestety może nieuchronnie prowadzić do konieczności złożenia wniosku o upadłość i przeprowadzenia postępowania upadłościowego, którego celem jest jego likwidacja.

Prof. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego podkreśla, że dyrektywa narzuca terminy dla „wakacji egzekucyjnych”, które obecnie są w praktyce bezterminowe, a taki parasol ochronny przyczynia się do przedłużanie restrukturyzacji. Postuluje też aby nowa ustawa nie skomplikowała złożonych już wymogów formalnych, w szczególności przy restrukturyzacji mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

– Trzeba też pamiętać, że każda zmiana w tym prawie wymaga dostosowania technicznego systemu teleinformatycznego, tymczasem Krajowy Rejestr Zadłużonych dał się poznać jako wysoce awaryjny. Zatem uchwalić przepisy to jedno, a dostosować do nich system elektroniczny to drugie – zaznacza ekspert.

