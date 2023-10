Jednak następny film zrealizował dopiero po siedmiu latach. 45-minutowe „Pocztówki z republiki absurdu” były nakręconą w konwencji paradokumentu opowieścią o fikcyjnej, siedemdziesiątej rocznicy istnienia PRL-u. Co by było, gdyby nie nastąpiła transformacja ustrojowej? – pytał. Trzy lata później był już na planie serialu „Rojst”, którego akcja toczy się między stanem wojennym a okrągłym stołem. Uznał, że to czas zalęknienia, świetnie nadający się na tło kryminału noir. W 2021 roku pokazał drugą część serialu „Rojsst ’97”. Teraz na premierę w Netfixie czeka trzeci sezon „Rojsta. To również Holoubek wyreżyserował znakomity serial „Wielka woda”, którego akcja toczy się podczas powodzi we Wrocławiu w 1997 roku.

A przed trzema laty zadebiutował w fabule filmem „25 lat niewinności”. Kanwą stała się tu sprawa Tomasza Komendy, niesłusznie skazanego na ćwierć wieku pozbawienia wolności za gwałt i zabójstwo dziewczyny. Człowieka, który tylko dzięki uporowi kilku prawników został uniewinniony po 18 latach, jakie przesiedział w więzieniu.

„Doppelgänger. Sobowtór”. Zwiastun filmu

W „Doppelgänger. Sobowtórze” Jan Holoubek wrócił do końcowych lat PRL-u i solidarnościowego przewrotu. Z wyczuciem opowiedział historię, która działa się w dwóch różnych światach – w komunistycznej Polsce i na Zachodzie Europy. I znów pieczołowicie odtworzył na ekranie tamten czas.

— Zawsze powtarzam, że nie robię tego sam. Współpracuję ze znakomitym zespołem ludzi. Oni wszyscy mają ambicje, żeby zbliżyć się do prawdy. Ale też pozwalamy sobie na kreację – to jest nasze spojrzenie na tamten czas.

Tworzą zespół – m.in. ze scenografem Markiem Warszewskim, kostiumolożką Weroniką Orlińską i autorem zdjęć Bartłomiejem Kaczmarkiem. On – sam z wykształcenia operator – nigdy nie staje w swoich filmach za kamerą.