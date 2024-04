Zmiany w edukacji od nowego roku szkolnego. Zniknie kontrowersyjny przedmiot

W lutym MEN przeprowadziło prekonsultacje zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które mają obowiązywać od nowego roku szkolnego – przypomniała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w rozmowie z portalem gazeta.pl.

Odchudzone podstawy programowe od 1 września

– Powstały już wersje podstaw programowych, przygotowane przez ministerstwo. Od 15 kwietnia ruszą konsultacje materiałów ministerialnych tak, żeby do końca czerwca mniej więcej przyjąć rozporządzenia, które pozwolą na to, by od 1 września były już odchudzone podstawy programowe – zapowiedziała.

Od najbliższego roku szkolnego nie będzie już wprowadzonego podczas rządów Zjednoczonej Prawicy przedmiotu Historia i Teraźniejszość. – Największym problemem z HIT-em było to, że on nie przedstawiał faktów, tylko wartościował pewne rzeczy. Nie pozwalał młodym ludziom wyrobić sobie własnego zdania na pewne fakty, ale przede wszystkim tam zniknął pierwiastek tego, co nazwalibyśmy edukacją obywatelską – powiedziała Lubnauer.

Pierwsza pomoc i edukacja obywatelska

Wprowadzony zostanie natomiast nowy przedmiot dotyczący edukacji obywatelskiej. Dodatkowo w klasach I-III szkoły podstawowej znajdzie się także 12 godzin pierwszej pomocy.