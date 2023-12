Umowy na "martwe dusze" i aneksy na setki tysięcy złotych. Kto skontroluje Euroskills?

- Na przełomie września i października zarządziłem w FRSE wewnętrzny audyt, gdyż pojawiły się podejrzenia licznych nadużyć finansowych w umowach podpisanych przez mojego zastępcę Dawida Solaka, wspieranego i popieranego przez ówczesną Przewodniczącą Rady FRSE Marzenę Machałek - mówi „Rz” dr Paweł Poszytek.

Dyrektorowi nie udało się jednak zakończyć audytu.

- To co wydarzyło się w kolejnych dniach i trwa do dziś jest szokujące i patologiczne - stwierdza Paweł Poszytek i dodaje: - 6 grudnia mój zastępca Dawid Solak dowiedział się o zleconych przeze mnie działaniach audytowych i mailowo zażądał od audytora wszystkich dokumentów. Gdy to się nie udało, następnego dnia przewodnicząca Machałek ze skutkiem natychmiastowym wysłała mnie, bez mojej zgody na przymusowy zaległy urlop z zakazem świadczenia pracy, odcinając mnie tym samym od wszelkich działań kontrolnych.

Martwe dusze w promocji

Podejrzenia nadużyć w wydatkach Euroskills są poważne. Dotyczą setek umów na rzekomą promocję z osobami, każda na kwotę 9 tys. 900 zł a więc poniżej progu 10 tys. zł, który obliguje do przetargu. Wątpliwości budzi fakt, że umowy wskazują na promocję np. w Nysie, Woli Rzędzińskiej, Jeleniej Górze, Opolu, chociaż cała promocja zawodów EuroSkills, od kwietnia do końca sierpnia koncentrowała się na Trójmieście.

Fikcyjne mogą być umowy na zadania, których w ogóle nie było m.in. na wsparcie organizacyjne biura Euroskills w zakresie wprowadzanych danych i sporządzanie list infrastruktury.