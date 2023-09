„Bon szkolny – poznaj Polskę” to nic nowego

Dofinansujemy jedno- i dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy, każdego ucznia w Polsce – pisze PiS w mediach społecznościowych. Dzięki temu w przyszłym roku prawie 5 mln uczniów ma odwiedzić najważniejsze miejsca w naszym kraju.

Reklama

– Na jeszcze większą skalę wykorzystamy potencjał edukacyjny polskich muzeów, centrów nauki, zabytków miast i piękno polskiej wsi. Program „Bon szkolny – poznaj Polskę” to również świetna wiadomość dla sektora turystycznego i branży przewoźników – zapewnia w spocie Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Dofinansowywanie turystyki szkolnej to jednak nic nowego. Taki program funkcjonuje. Minister ogłosił jego uruchomienie pod nazwą „Poznaj Polskę” w sierpniu 2021 r. Przedsięwzięcie miało być realizowane w ramach „Polskiego Ładu”. Szef MEiN skierował wówczas list do dyrektorów szkół i nauczycieli, w którym zachęcił do uczestnictwa. Poskutkowało. Na 22 tys. dofinansowywanych wycieczek wyjechało prawie milion uczniów. Państwo dopłaciło do nich ponad 180 mln zł.

– Program cieszy się powodzeniem i niweluje różnice ekonomiczne. Wycieczki są dobre, integrują młodzież. Niestety ze względu na skrajnie indywidualistyczne postawy rodziców coraz więcej dzieci na nie nie jeździ. Coraz mniej chętni są też nauczyciele ze względu na dużą odpowiedzialność i niewysokie wynagrodzenia – komentuje Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.