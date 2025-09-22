Rzeczpospolita
Wydarzenia
W izraelskim ataku na Liban zginęli cywile z USA? Sprzeczne doniesienia

W niedzielnym ataku powietrznym Izraela na cel w południowym Libanie zginęło pięć osób - podaje libański rząd. Pojawiły się doniesienia, że wśród ofiar jest czworo obywateli USA - ojciec i troje jego dzieci.

Publikacja: 22.09.2025 10:08

Izrael regularnie atakuje cele w Libanie

Foto: REUTERS/Ali Hankir

Artur Bartkiewicz

Izrael poinformował, że w niedzielnym ataku „wyeliminował” operatora Hezbollahu w południowym mieście Bint Dżubajl. Tel Awiw przyznał jednocześnie, że w ataku zginęło kilku cywilów. 

Cywile giną w izraelskim ataku. Izrael ubolewa, Liban potępia

„IDF (Izraelskie Siły Obronne, armia Izraela – red.) ubolewają nad cierpieniami osób niezwiązanych (z celem ataku – red.) oraz działają tak, aby zminimalizować takie cierpienia tak bardzo, jak to możliwe. Incydent jest analizowany” – głosi oświadczenie. 

Przewodniczący parlamentu Libanu, Nabih Berri oświadczył w wydanym w niedzielę oświadczeniu, że w ataku zginęło czworo obywateli USA, ojciec i troje jego dzieci. Szef MSZ Libanu dodał, że matka dzieci została ranna, a jej stan określany jest jako krytyczny. 

Departament Stanu USA nie potwierdził jednak tych doniesień. „Chociaż sytuacja jest płynna, jak dotąd wszystko wskazuje, że pięć ofiar ataku to nie obywatele USA” – głosi oświadczenie Departamentu Stanu opublikowane przez CNN.

Ostatnio, podczas trzeciej wizyty w ciągu ledwie sześciu miesięcy, Donald Trump przyjmował izraelski
Jak Trump układa Bliski Wschód? „Wszystko rozbija się o państwo palestyńskie”
Libańska agencja państwowa NNA podała, że dron wystrzelił dwa pociski w stronę motocykla i samochodu marki Mercedes. Samochodem jechał ojciec z dziećmi – ofiary ataku. Celem ataku miał być mężczyzna poruszający się na motocyklu, który znajdował się w pobliżu samochodu. 

Premier Libanu, Nawah Salam, określił atak mianem „masakry”, której ofiarą padli cywile, dodając, że izraelskie uderzenie było próbą „zastraszenia” mieszkańców Libanu, którzy chcą wrócić do położonych na południu kraju miejscowości. Libańczycy uciekali z nich jesienią 2024 roku, gdy Izrael rozpoczął wymierzoną w Hezbollah lądową operację wojskową na południu kraju. 

Nowego Jorku apelujemy do międzynarodowej społeczności, której liderzy są obecni w holach ONZ, by podjąć każdy wysiłek w celu zakończenia naruszeń rezolucji międzynarodowych

Joseph Aoun, prezydent Libanu

Salam wezwał społeczność międzynarodową do potępienia Izraela „w najbardziej zdecydowany sposób” za powtarzające się naruszanie (...) prawa międzynarodowego”. 

UNICEF zszokowany atakiem Izraela, w którym zginęły dzieci

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w wydanym oświadczeniu napisał, że jest „zszokowany i oburzony zabiciem trojga dzieci z jednej rodziny w ataku powietrznym na południowy Liban”. „Ataki na dzieci są czymś niewyobrażalnym” – pisze UNICEF. „Żadne dziecko nie powinno płacić ceny za konflikt swoim życiem. Walki muszą ustać natychmiast, by zapewnić ochronę każdemu dziecku” – czytamy w oświadczeniu UNICEF-u. 

Izrael regularnie atakuje z powietrza cele w południowym Libanie, mimo wynegocjowanego przy pośrednictwie USA, obowiązującego od listopada zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. 

Przebywający w Nowym Jorku w związku z posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Libanu Joseph Aoun powiedział, że Izrael stale narusza umowy międzynarodowe, w tym obowiązujące porozumienie o zawieszeniu broni. 

– Z Nowego Jorku apelujemy do międzynarodowej społeczności, której liderzy są obecni w holach ONZ, by podjąć każdy wysiłek w celu zakończenia naruszeń rezolucji międzynarodowych – oświadczył Aoun. – Nie może być pokoju na krwi naszych dzieci – dodał. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński

e-Wydanie