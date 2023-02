Zdaniem Wawrzyka na Zachodzie dominowało przekonanie o tym, że „administracja prezydenta Bidena będzie zdecydowanie większą wagę przywiązywać do współpracy z Niemcami i Francją, a okazało się, że to Polska jest obecnie w tej części świata najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych”. Sekretarz stanu w MSZ odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy wizyta Joe Bidena w w Warszawie „może doprowadzić do przetasowań wewnątrz UE” i „czy Niemcy i Francuzi patrzą na tę wizytę z pewnego rodzaju żalem i zazdrością, że to przesunięcie dokonuje się na ich oczach i bez ich udziału”.

- A do tego jest też Polska krajem, który bardzo podobnie do USA postrzega kwestię prowadzenia polityki wobec Rosji. Natomiast z drugiej strony Niemcy i Francuzi raczej dystansują się od tego rodzaju podejścia, które jest wspólne zarówno dla Polski jak i Stanów Zjednoczonych. W konsekwencji więc Joe Biden jedzie do kraju, który ma najbardziej zbieżne poglądy na tę wojnę do tych, jakie prezentuje amerykańska administracja - tłumaczył w rozmowie z fronda.pl.

- Niemcy i Francuzi trochę się sami w tej roli postawili, dystansując się od aktywnego wsparcia Ukrainy - dodał wiceszef MSZ, podkreślając, że „to właśnie Polska mobilizuje w tej kwestii inne państwa w ramach Unii Europejskiej”. - I to Polska jest tym krajem, który przedstawia kolejne pakiety sankcyjne przeciwko Rosji. Wreszcie to również Polska inicjuje kolejne pakiety wsparcia wojskowego. Natomiast Francja oraz przede wszystkim Niemcy pełnią raczej rolę hamulcowych w tych sprawach - wymieniał.

- Siłą rzeczy więc bliżej Amerykanom do Polski niż do Niemiec czy Francji. A to z kolei nieuchronnie musi wywoływać w obu tych krajach negatywne wrażenie. Tym bardziej, że w Berlinie czy Paryżu panowało zapewne przekonanie, iż wiodąca rola w Unii Europejskiej została dana obu tym krajom na zawsze - stwierdził Piotr Wawrzyk.