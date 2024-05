Kolumbia zerwie stosunki dyplomatyczne z Izraelem. „To ludobójczy rząd”

Petro skrytykował izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu i zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o przyłączenie się do sprawy Republiki Południowej Afryki oskarżającej Izrael o ludobójstwo.

– Ogłaszam, że ​​jutro zerwiemy stosunki dyplomatyczne z państwem Izrael… za to że mają ludobójczy rząd – powiedział Petro w Bogocie, podczas Międzynarodowego Dnia Pracy.

Prezydent Kolumbii ostrzega Izrael

Prezydent Kolumbii zagroził zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Izraelem już w marcu. Żądał, by premier Netanjahu zastosował się do rezolucji ONZ. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa, wzywającej do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Petro ogłosił to na platformie X. Opublikował też kolejny wpis, w którym cieszył się z zatwierdzenia rezolucji i nawoływał inne narody do zawieszenia stosunków z Izraelem, jeśli nie zaprzestanie on ofensywy wojskowej w Strefie Gazy, w wyniku której zginęło ponad 32 000 osób.