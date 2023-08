– Złożyłem zawiadomienie do ABW o próbie rozpowszechniania zniesławiających mnie informacji. Na tle toczącego się procesu legislacyjnego ustawy o e-administracji przygotowano i dystrybuowano materiał, z którego wynikało, jakobym zamierzał uzyskać za pośrednictwem nowo projektowanych rozwiązań dostęp do wrażliwych danych gromadzonych w bazie zawierającej dokumenty z usług atestacyjnych świadczonych przez biegłych rewidentów – mówi „Rz” minister Cieszyński. ABW potwierdziła otrzymanie zawiadomienia.

Przypomnijmy, że ustawa o e-administracji, obok rozwiązań unowocześniających działanie urzędów, przewidywała też nowy obowiązek dla biegłych rewidentów. Wszystkie dokumenty ze swoich badań, w tym z audytu w spółkach giełdowych, mieliby składać w nowej bazie danych. Dotyczyłoby to zarówno bieżących audytów, jak też tych przeprowadzonych w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Przeciw tym planom protestował nie tylko samorząd biegłych rewidentów, ale organizacje biznesowe tworzące Radę Przedsiębiorczości. Alarmowały, że nowa baza może zostać wykorzystana do zdobycia informacji objętych tajemnicą handlową. Rada w wydanym 11 lipca br. specjalnym oświadczeniu ostro skrytykowała te zamiary, sugerując, że „ustawa o e-administracji może stać się potencjalnie ustawą o e-inwigilacji polskiego biznesu”. Ostatecznie projekt trafił do Sejmu, ale nie podjęto nad nim prac.

Jak jednak zastrzega Janusz Cieszyński, to nie stanowisko przedsiębiorców skłoniło go do zawiadomienia ABW. – Moje podejrzenia dotyczą osób zajmujących się działalnością w sferze public relations, a nie organizacji biznesowych, przedsiębiorców ani dziennikarzy – powiedział minister.

Wcześniej niektóre media przytaczały wypowiedź Cieszyńskiego, który miał stwierdzić, że „służby powinny dokładnie sprawdzić, kto i dlaczego tak bardzo lobbuje w tej sprawie i wywiera nielegalny wpływ na proces legislacyjny”. Cieszyński zaprzecza, jakoby stawiał zarzuty osobom i organizacjom wypowiadającym się w sprawie ustawy jako takiej. Przeciw takiemu sformułowaniu zaprotestowała Naczelna Rada Adwokacka, wskazując, że „duże zaniepokojenie budzi fakt zawiadamiania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sytuacji, w której w granicach prawa i w interesie obywateli podmioty uprawnione biorą udział w legalnym opiniowaniu projektów ustaw i jednocześnie spotykają się z zawiadomieniem w tej sprawie organów ścigania”.